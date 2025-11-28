Craiova ne duce peste Ungaria Grație victoriei Universității, România urcă pe un loc care care să-i permită să sară un tur în Champions League +55 foto
Universitatea Craiova (FOTO: Sport Pictures)
Craiova ne duce peste Ungaria Grație victoriei Universității, România urcă pe un loc care care să-i permită să sară un tur în Champions League

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 10:10
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 10:18
  • Cehia va avea la vară echipă direct pe tabloul principal din Champion League
  • Pe ce loc e România în punctajul sezonului actual și care sunt cele două țări revelație, mai jos

Victoria mare obținută de Universitatea Craiova împotriva lui Mainz are valoare deosebită pentru tot fotbalul românesc, nu doar pentru clubul patronat de Mihai Rotaru.

Acest succes o urcă pe România în clasamentul coeficienților pe ultimii 5 ani. Am reușit să trecem peste Ungaria, țară care mai are o singură echipă, pe Ferencvaros. Aceasta a făcut 1-1 la Istanbul, cu Femerbahce.

Grație victoriei cu Mainz, din Bănie, România e acum pe locul 22, ultimul care asigură campioanei să nu mai înceapă, în vara lui 2027, preliminariile Champions League din primul tur, ci să intre direct în turul 2.

Miza e una mare: e îndepărtat riscul de a fi eliminat din turul 1, singura situație în care o campioană nu pică în Europa League, ci e dusă direct în turul 2 în Conference League.

Sezonul actual însă e încă în desfășurare și lupta pentru un loc între primele 22 se duce între mai multe țări.

U Craiova - Mainz. FOTO GOLAZO (6).jpg
U Craiova - Mainz. FOTO GOLAZO (6).jpg

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+55 Foto
Clasamentul la zi

21. Croația 24,875

22. România 24,500

23. Ungaria 24,375

24. Serbia 23,375

Croația și România mai au câte două echipe active, Ungaria și Serbia câte una singură. E vital ca Universitatea să se califice în faza eliminatorie, fiindcă Ferencvaros aproape sigur va fi acolo, iar șanse au și Dinamo Zagreb, Rijeka și Steaua Roșie, în timp ce FCSB e aproape eliminată.

Indiferent de ce se va întâmpla în acest sezon, campioana din Liga 1 va începe în vara lui 2026 tot din primul tur preliminar al UCL. În schimb, de exemplu, Cehia își va trimite campioana direct pe tabloul principal, iar Norvegia va avea două echipe în preliminarii: Viking și Bodo Glimt.

17
e locul ocupat de România în clasamentul coeficienților cupelor europene în acest sezon

Două țări pot fi considerate revelații în acest sezon european. Polonia și Cipru, care ocupă locurile 5-6, fiind chiar peste Spania! Polonia mai are în competiție nu mai puțin de 4 formații, iar Cipru 3.

Craiova, 45% din punctele României

Parcursul foarte bun realizat de Universitatea Craiova îi aduce clubului oltean un statut cu care nu s-a mai întâlnit de foarte multă vreme: să fie echipa care contribuie cu cele mai multe puncte la coeficentul de țară. A adus 9 din cele 20 de puncte totale ale României.

Contribuția la punctajul României 2025-2026:

  • Craiova 45%
  • FCSB 32,5%
  • CFR 20%
  • U Cluj 2,5%

Champions League Universitatea Craiova coeficient uefa europa league fcsb conference league
