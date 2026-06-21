„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu

Răzvan Lucescu nu mai este, oficial, antrenorul lui PAOK. Jucătorii se gândesc la el. Mai ales doi dintre ei, care l-au avut și pe Mircea Lucescu tehnician, în Ucraina.

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Răzvan Lucescu s-a despărțit oficial de PAOK Salonic după șapte ani în două mandate, patru trofee, o relație extraordinară cu jucătorii și fanii, dar și un conflict la final cu liderii clubului.

Doi dintre jucătorii săi i-au transmis mesaje emoționante pe social media. Amândoi l-au avut înainte antrenor pe Mircea Lucescu.

Brazilianul Taison, 38 de ani, venit la alb-negri în 2023. Pregătit de Il Luce la Shakhtar, între 2013 și 2016.

38 de ani, venit la alb-negri în 2023. Pregătit de Il Luce la Shakhtar, între 2013 și 2016. Polonezul Tomasz Kedziora, 32 de ani, la „vulturi” din 2023. Cu Lucescu tatăl la Dinamo Kiev (2020-2023).

Taison, pentru Lucescu: „Am fost parte din familia ta mulți ani. Ce onoare!”

„Mi-e greu să spun ceva, sincer. Îmi lipsesc cuvintele pentru a exprima ce cred despre tine.

Am fost parte din familia ta timp de mulți ani. Da, familia ta, pentru că fotbalul mi-a oferit șansa de a lucra cu tine și cu tatăl tău. Ce onoare pentru mine!”, a scris extrema sud-americană.

„Mister, îți mulțumesc atât de mult pentru că m-ai făcut să cred din nou în mine, m-ai făcut să cred că eram capabil să o iau de la capăt”.

Ai fost fundamental în viața mea și m-ai ajutat să înțeleg măreția lui PAOK. Îți doresc tot succesul din lume. Întotdeauna îmi voi aminti de tine. Dacă ți-am greșit vreodată, îți cer iertare. Taison, atacant PAOK

A încheiat astfel: „Vei avea mereu un loc în inima mea! Te iubesc, GENERALE!”.

Taison, în aprilie: „Îți mulțumesc pentru tot, tatăl meu. Te iubesc, Mircea Lucescu!”

Pe 7 aprilie, când Mircea Lucescu s-a stins, la 80 de ani, Taison a postat un mesaj la fel de frumos.

„Mister Mircea, vei fi mereu în gândurile mele pentru tot ce ai făcut în viața mea și pentru lecțiile oferite în carieră.

Mi-ai fost ca un tată. Întotdeauna îmi voi aminti de tine cu acel zâmbet pe chip.

Îți mulțumesc pentru tot, tatăl meu. Îți mulțumesc pentru că mi-ai permis să fiu parte din familia ta atât de mulți ani.

Te iubesc, Mircea Lucescu. Întotdeauna în inima mea”.

Kedziora: „Răzvan Lucescu mi-a schimbat viața de fotbalist”

La rândul său, Kedziora a avut un mesaj la despărțirea de Răzvan Lucescu. Și el a părăsit PAOK, întorcându-se la Dinamo Kiev.

„Trei ani și jumătate, bătălii nenumărate pe teren și amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

În primul rând, îi mulțumesc antrenorului Răzvan Lucescu. Ce om minunat!

Mi-a schimbat viața de fotbalist, m-a învățat multe. Îi doresc tot ce e mai bun în carieră”.

Și o imagine cu el, Răzvan și trofeul de campioni ai Greciei, în 2024.

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