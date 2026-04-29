„Nu e pentru mine” Echipa căreia Răzvan Lucescu i-ar spune NU: „Am o experiență, îmi place altceva”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 19:37
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, a vorbit despre posibilitatea de a reveni pe banca unei echipe naționale în viitor.

Răzvan a antrenat o singură echipă națională în cariera sa, chiar pe cea a României, în perioada 2009-2011.

„Acolo s-a rupt totul” Motivul pentru care Mihai Stoica nu-l vrea pe Șumudică la FCSB: „Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată!”
Lucescu junior a fost întrebat despre o posibilă revenire pe banca naționalei României, dar a oferit un răspuns surprinzător.

Concret, Răzvan a declarat că nu se mai vede lucrând ca selecționer, fiind mult mai atras de munca de zi cu zi de la echipele de club.

„Hai să nu mai discutăm! Am o experiență, îmi place foarte mult munca la club, antrenorul la club e zilnic pe teren, își transmite ideile zilnic, are un alt control.

La echipa națională depinzi de momente, nu este simplu deloc, stabilești în minte o echipă și la următoarea convocare constați că 5 sau 6 jucători dintre cei pe care-i aveai în minte ori sunt accidentați, ori nu mai joacă la echipele de club, pentru că asta este și o altă mare problemă a fotbalului românesc.

Depinzi de prea multe aspecte, deci nici măcar nu vreau să discutăm despre acest subiect. Nu e vorba de echipa națională a României, în general, o echipă națională. Nu cred că e pentru mine”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

Răzvan Lucescu a avut un singur mandat de selecționer în întreaga sa carieră de antrenor, atunci când a pregătit echipa națională a României, între 2009 și 2011.

În acea perioadă, naționala noastră a fost angrenată în preliminariile pentru Campionatul Mondial din Africa de Sud, iar mai apoi în preliminariile Europeanului din 2012.

Din cele 21 de meciuri în care a antrenat echipa națională, Răzvan a câștigat 8 partide, a înregistrat 5 rezultate de egalitate și a pierdut alte 8 meciuri.

„Politicul nu are ce căuta în sport” Deputatul PNL exultă după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Populismul extremiștilor de la AUR a fost demontat!”
Doi fotbaliști din Liga 1, în top 100  Cine sunt și pe ce locuri sunt clasați cei doi jucători incluși pe lista celor mai valoroși portari U23
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

O noapte la capodoperă

PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
