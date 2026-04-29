„Nu e pentru mine” Echipa căreia Răzvan Lucescu i-ar spune NU: „Am o experiență, îmi place altceva”

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, a vorbit despre posibilitatea de a reveni pe banca unei echipe naționale în viitor.

Răzvan a antrenat o singură echipă națională în cariera sa, chiar pe cea a României, în perioada 2009-2011.

Răzvan Lucescu, întrebat despre posibilitatea de a prelua o echipă națională: „Nu e pentru mine”

Lucescu junior a fost întrebat despre o posibilă revenire pe banca naționalei României, dar a oferit un răspuns surprinzător.

Concret, Răzvan a declarat că nu se mai vede lucrând ca selecționer, fiind mult mai atras de munca de zi cu zi de la echipele de club.

„Hai să nu mai discutăm! Am o experiență, îmi place foarte mult munca la club, antrenorul la club e zilnic pe teren, își transmite ideile zilnic, are un alt control.

La echipa națională depinzi de momente, nu este simplu deloc, stabilești în minte o echipă și la următoarea convocare constați că 5 sau 6 jucători dintre cei pe care-i aveai în minte ori sunt accidentați, ori nu mai joacă la echipele de club, pentru că asta este și o altă mare problemă a fotbalului românesc.

Depinzi de prea multe aspecte, deci nici măcar nu vreau să discutăm despre acest subiect. Nu e vorba de echipa națională a României, în general, o echipă națională. Nu cred că e pentru mine” , a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

Răzvan Lucescu a avut un singur mandat de selecționer în întreaga sa carieră de antrenor, atunci când a pregătit echipa națională a României, între 2009 și 2011.

În acea perioadă, naționala noastră a fost angrenată în preliminariile pentru Campionatul Mondial din Africa de Sud, iar mai apoi în preliminariile Europeanului din 2012.

Din cele 21 de meciuri în care a antrenat echipa națională, Răzvan a câștigat 8 partide, a înregistrat 5 rezultate de egalitate și a pierdut alte 8 meciuri.

