„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”

  • Iulia Curea, antrenorul secund al naționalei României de handbal feminin, a vorbit despre obiectivul „tricolorelor” la Campionatul Mondial.
  • România - Croația se joacă în această seară, de la ora 19:00. Va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

România, singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare, se află în grupa A și va juca în Olanda, la Rotterdam.

Pe lângă Croația, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă va mai întâlni Danemarca și Japonia.

Iulia Curea: „Sperăm să terminăm mai sus de locul 12”

Antrenoarea secundă Iulia Curea a dezvăluit că obiectivul principal al „tricolorelor” este clasarea în primele 12 echipe ale lumii.

Pentru început, fosta handbalistă a anunțat că este primordial ca România să obțină două victorii în Grupa A pentru a se califica mai departe de pe locul 2.

„Nu arată bine grupa asta pentru România, dar când a venit propunerea să fiu secund nu am stat mult pe gânduri. Este foarte greu să spui nu echipei naționale, este o onoare să fii acolo.

Avem obiectiv locurile 1-12. Avem trei meciuri grele, cu Croația, Japonia și Danemarca. Favorită este Danemarca și noi trebuie să ne concentrăm pe primul meci, sunt două meciuri diferite, cele cu Croația și Japonia.

Obiectivele noastre primordiale sunt primele două meciuri, să avem două victorii și să fim locul 2 în grupă. Sperăm să terminăm mai sus de locul 12, e un staff nou, e un grup nou. Contează un aer nou”, a declarat Iulia Curea, citată de as.ro.

La ultimul Campionat Mondial, în anul 2023, România s-a clasat pe locul 12.

Programul României la Campionatul Mondial

  • România - Croația, joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2
  • România - Japonia, sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Programul complet al competiției poate fi consultat aici.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);
  • Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
  • Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Campionatul Mondial handbal feminin romania iulia curea
