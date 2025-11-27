Câte bilete s-au vândut până acum pentru partida dintre Universitatea Craiova și Mainz de astăzi, din runda #4 din Conference League, mai jos.

Duelul de pe „Ion Oblemenco” va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:45.

În etapa precedentă, formația din Bănie a învins-o pe Rapid Viena cu scorul de 1-0, în timp ce Mainz a câștigat duelul cu Fiorentina, scor 2-1.

Interes ridicat pentru U Craiova - Mainz

Pentru partida dintre Universitatea Craiova și Mainz, care va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, s-au vândut aproximativ 23.000 de bilete , anunță sport.ro.

Dintre acestea, în jur de 1.200 de tichete sunt alocate suporterilor germani, aproape toate dintre acestea fiind rezervate galeriei (1.100).

30.983 de locuri este capacitatea stadionului „Ion Oblemenco”

Meciul din etapa 4 din Conference League va fi arbitrat de croatul Dario Bel, care va fi ajutat de tușierii Goran Pataki și Ivan Janic.

În camera VAR se va afla Fran Jovic, fiind asistat de Ivan Vučković.

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă locul 20 în Conference League, cu 4 puncte obținute după 3 etape.

De partea cealaltă, Mainz are maximum de puncte. Nemții ocupă poziția a treia, fiind depășiți la golaveraj de Celjie (Slovenia) și Samsunspor (Turcia).

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

