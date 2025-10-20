„Vrem să amanetăm orașul?”  Scandal la Pitești, după votul decisiv pentru stadion: „Dacă tot avem bani, să construim un spital” +29 foto
Răzvan Șerbănoiu, noul stadion din Pitești FOTO: Facebook Răzvan Șerbănoiu / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Vrem să amanetăm orașul?” Scandal la Pitești, după votul decisiv pentru stadion: „Dacă tot avem bani, să construim un spital”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 20.10.2025, ora 21:20
Actualizat: 20.10.2025, ora 21:20
  • Răzvan Șerbănoiu, consilier local PNL la Pitești, a vorbit despre motivele pentru care liberalii s-au abținut atunci când s-a votat alocarea sumei de bani pentru noul stadion.

Pe 16 octombrie, Consiliul Local Pitești a aprobat cofinanțarea proiectului de construire a noului stadion „Nicolae Dobrin”.

Răzvan Șerbănoiu: „Vrem să amanetăm orașul?”

Răzvan Șerbănoiu este de părere că alocarea banilor pentru stadion este un risc foarte mare, în contextul în care nimeni nu poate garanta că proiectul se va finaliza.

„Se aruncă acum vina pe consilierii PNL pentru că s-au abținut de la cheltuirea unei sume uriașe pentru stadion.

Un lucru este clar și demonstrabil prin simpla vizionare a ședințelor de Consiliul Local: susținem fără nicio rezervă construcția unui stadion nou în Pitești, dar nu cu riscurile uriașe de acum!

Ceea ce spunem foarte clar este că nu credem că momentul actual este unul potrivit pentru ca din împrumutul contractat pentru reabilitarea școlilor, 16 milioane de euro – la care se adaugă alte 8 milioane de euro dobândă – să fie alocați pentru a începe un proiect fără nicio garanție că va fi dus la capăt!

Nu putem pune cetățenii în această situație! Poate că da, poate chiar se va începe construcția în 2026 sau 2027.

Dar nu există nicio garanție că lucrările vor continua după aceea. Nici Guvernul, nici altă instituție nu își poate asuma public fără rezerve finanțarea completă a proiectului”, a declarat Răzvan Șerbănoiu, conform bitpress.ro.

Prioritățile orașului sunt altele: trafic sufocant – avem nevoie de un alt pod peste Argeș; spitalul plin de boli și lipsuri. Întrebarea este simplă: vrem să amanetăm orașul și banii piteștenilor pentru un risc enorm, sau să investim în nevoile reale ale comunității? Răzvan Șerbănoiu, consilier local PNL

„Este mult mai important cofinanțăm construirea unui spital decât a unui stadion”

„Ni s-a cerut votul pentru alocarea a nu mai puțin de 20 milioane de euro – peste 100 de milioane de lei pentru acest proiect.

Am votat toți, cu condiția construirii și a unui stadion de atletism. Această condiție a dispărut deja, conform documentelor de la CNI, nu cum s-a menționat eronat, în ședința de CL, că s-ar face.

Noi, consilierii PNL, în urma discuțiilor avute cu mulți dintre votanții noștri, am considerat că nu este oportun să alocăm acum acești bani, fără nicio siguranță că Guvernul, prin CNI, va aloca restul de bani, începând cu 2027, ba chiar cu certitudinea că din păcate lucrurile nu vor reveni aşa curând pe un făgaş normal, la cum se opun unii reformelor atât de necesare.

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (7).JPG
Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (7).JPG

Da, ne dorim şi stadion, dar, având în vedere că alocăm banii dintr-o linie de credit contractată de Piteşti in 2023, bani la care, evident, plătim și dobânzi, și nu mici, peste 6 milioane de euro‼

Pe scurt, noi ne-am abținut la votul acestui proiect, considerând că este mult mai important, dacă tot avem banii, să cofinanțăm construirea unui spital, să construim măcar un nou pod peste râul Argeș, să reparăm strada Depozitelor și restul străzilor, să dotăm școlile care au hârtie igienică și săpun doar când vine ARACIPUL și multe alte priorități, până la stadion…”, a adăugat Șerbănoiu.

