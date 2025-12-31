Moment viral la Cupa Africii VIDEO: Un fan congolez a stat nemișcat precum o statuie pe tot parcursul meciului cu Botswana » Care a fost semnificația

Meciul de la Cupa Africii pe Națiuni, disputat marți între Botswana și RD Congo, a adus un moment inedit în tribune.

Un fan congolez a fost surprins în tribune, în timp ce a imitat o statuie pe parcursul celor 90 de minute.

Momentul fanului devenit viral pare să le fi purtat noroc celor din Congo, care au învins cu 3-0 și și-au asigurat prezența în optimile de finală ale turneului.

Botswana - RD Congo 0-3 . Un fan congolez

În timpul meciului desfășurat marți la Cupa Africii din Maroc, un fan al Republicii Democrate Congo a fost surprins, printre alții suporteri, în timp ce stătea nemișcat, precum o statuie.

Acesta imita un salut și a păstrat această poziție pe tot parcursul partidei.

Semnificația? Fanul congolez i-a adus, prin acest gest, un omagiu lui Patrice Lumumba, fostul prim-ministru al țării, care a murit în 1961, informează marca.com.

WATCH: A DRC supporter stands in tribute to Patrice Lumumba 🇨🇩 for 90 minutes, till the end of the game.#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/CZ9xsyIhFI — UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 30, 2025

Faza grupelor se încheie în această seară, iar cu victoria contra Botswanei, scor 3-0, RD Congo și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției, cea a optimilor, unde va întâlni Algeria.

RD Congo se află „în cărți” și pentru calificarea la CM 2026, fiind prezentă la barajul intercontinental din martie, unde va întâlni în finală câștigătoarea meciului din Jamaica și Noua Caledonie.

