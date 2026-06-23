Pregătește o nouă lovitură  Real Madrid vrea să-l transfere pe puștiul-minune care a impresionat la CM 2026

Real Madrid vrea să dea o nouă lovitură. Pe lista „galacticilor” s-ar afla un tânăr jucător care a impresionat la debutul său la CM 2026.

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În această vară, echipa antrenată de Jose Mourinho i-a prezentat pe Marc Cucurella, Bernardo Silva și Ibrahima Konate. Urmează să fie prezentat și Denzel Dumfries, apărătorul lui Cristi Chivu de la Inter.

Real Madrid vrea să-l transfere pe Ayyoub Bouaddi

Legitimat la Lille, Ayyoub Bouaddi (18 ani) a atras atenția a numeroase cluburi din Europa odată cu evoluțiile sale solide de la CM 2026.

Tânărul fotbalist a fost integralist în ambele partide ale Marocului, 1-1 cu Brazilia și 1-0 cu Scoția, fiind un jucător important la mijlocul terenului pentru naționala africană.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Ayyoub Bouaddi, conform Transfermarkt

Cotidianul spaniol AS susține că Real Madrid și-ar fi îndreptat atenția către Ayyoub Bouaddi, unul dintre cei mai talentați jucători care participă la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada.

„Galacticii” ar dori să se întărească la mijlocul terenului, iar Bouaddi pare a fi soluția perfectă, mai ales că prețul fotbalistului ar fi unul accesibil: 40 de milioane de euro, conform mundodeportivo.com.

Suma de transfer a marocanului ar putea crește, în funcție de evoluțiile sale de la turneul final.

Real Madrid este adepta transferurilor după Campionatele Mondiale. În 2010, clubul spaniol i-a adus pe „Santiago Bernabeu” pe Mesut Ozil, Sami Khedira sau Angel Di Maria.

În 2014 a procedat la fel, transferându-i pe Keylor Navas, James Rodriguez și Toni Kroos, iar în 2018 l-a adus pe Thibaut Courtois, care a fost ales cel mai bun portar al turneului.

Cine este Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi și-a început cariera la academia celor de la Lille. A făcut pasul către echipa mare în vara anului 2023, la vârsta de 16 ani.

În sezonul recent încheiat, marocanul cu origini franceze a jucat 42 de meciuri în toate competițiile, reușind să ofere o pasă de gol.

Ayyoub Bouaddi și-ar putea continua evoluțiile excelente și în ultima partidă din grupa C de la Mondial, împotriva naționalei din Haiti. Meciul este programat pe 25 iunie, de la ora 01:00.

Clasament Grupa C

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Brazilia 2 4 2. Maroc 2 4 3. Scoția 2 3 4. Haiti 2 0

Bouaddi a bifat multe selecții pentru naționalele de juniori ale Franței, având și cetățenie franceză, el fiind născut la Senlis. A ales să reprezinte Marocul la seniori și a adunat deja 5 apariții.

Selecții Ayyoub Bouaddi la echipe de juniori ale Franței:

U16 - 8 selecții

U17 - 5 selecții

U18 - 3 selecții

U20 - 1 selecție

U21 - 10 selecții

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