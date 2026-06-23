Îl vor pe Zeljko Kopic Fostul antrenor al lui Dinamo, favorit să preia o echipă cu 30 de trofee în palmares
Zeljko Kopic
Campionate

Îl vor pe Zeljko Kopic Fostul antrenor al lui Dinamo, favorit să preia o echipă cu 30 de trofee în palmares

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 13:34
  • Zeljko Kopic (48 de ani) ar fi dorit de o echipă din Cipru, la scurt timp după despărțirea de Dinamo.
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Pe 5 iunie, Dinamo anunța oficial despărțirea de antrenorul croat, după o colaborare de doi ani și jumătate. În locul său, „câinii” l-au numit pe portughezul Nuno Campos.

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Zeljko Kopic, dorit de Anorthosis

Antrenorul croat ar fi dorit de formația Anorthosis Famagusta, echipă care are în palmares 13 titluri de campioană a Ciprului, 11 Cupe și 6 Supercupe.

Formația se află în căutarea unui nou antrenor, după despărțirea de italianul Mauro Camoranesi (49 de ani), care a semnat cu AEK Larnaca.

Pe lista lui Anorthosis se află și belgianul Karel Geraerts (44 de ani), antrenor care a pregătit-o ultima dată pe Reims.

„Candidatura lui Zeljko Kopic este luată în calcul de Anorthosis Famagusta. Tehnicianul croat se află pe lista «Doamnei», alături de belgianul Karel Geraerts.

Informațiile noastre arată că Kopic, care în trecut a antrenat la Pafos (2018–2019), a fost remarcat de echipă. În ultimii trei ani a antrenat-o pe Dinamo București.

Un alt factor în favoarea candidaturii lui Kopic este faptul că acesta a lucrat pe insulă în trecut, un aspect considerat important de cei de la Anorthosis, așa cum s-a văzut și în cazul lui Jose Luis Oltra, care a fost dorit în ultimele zile”, au scris jurnaliștii ciprioți de la kerkida.net.

36 de meciuri
a antrenat-o Zeljko Kopic pe Pafos, în perioada octombrie 2018 - noiembrie 2019

În sezonul recent încheiat, Anorthosis Famagusta a încheiat pe primul loc în play-out-ul primei ligi din Cipru, cu 45 de puncte.

Parcursul lui Kopic la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

112 meciuri
a adunat Kopic pe banca lui Dinamo, bifând 44 de victorii, 39 de egaluri și 32 de eșecuri

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