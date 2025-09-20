Real Madrid, gest superb Și-a pierdut familia în urma unui cutremur , iar acum a fost în centrul atenției pe „Santiago Bernabeu”

Abderrahim Ouhida (16 ani) a fost omagiat de Real Madrid înaintea partidei cu Espanyol, din etapa #5 din La Liga.

Tânărul marocan, fan al echipei de pe „Santiago Bernabeu”, și-a pierdut toată familia în cutremurul devastator din Maroc, în anul 2023.

Pe 8 septembrie 2023, regiunea Marrakesh-Safi din Maroc era lovită de un cutremur cu magnitudinea de 6,8 - 6,9 pe scara Richter.

Abderrahim Ouhida a reușit să supraviețuiască, însă părinții săi, cele două surori și unul dintre bunici au decedat în timpul fenomenului natural.

Abderrahim Ouhida, omagiat înainte de Real Madrid - Espanyol

Povestea sa tragică a mișcat lumea, iar în această săptămână tânărul marocan și-a văzut visul cu ochii.

Marți, a urmărit meciul celor de la Real cu Olympique Marseille, din Liga Campionilor, direct din tribunele „Santiago Bernabeu”, iar la finalul partidei s-a întâlnit cu idolii săi.

De asemenea, acesta a făcut turul stadionului și a vizitat muzeul lui Real Madrid, informează site-ul oficial al vicecampioanei Spaniei.

Sâmbătă, tânărul marocan a fost invitat de onoare pentru a da lovitura de start simbolică înaintea meciului cu Espanyol.

Real Madrid, parcurs perfect în La Liga

Abderrahim Ouhida le-a purtat noroc madrilenilor și de această dată. După victoria cu Marseille, 2-1, Real Madrid a învins-o și pe Espanyol, scor 2-0.

Eder Militao a deschis scorul cu un super gol, în minutul 22, iar scorul final a fost stabilit de Kylian Mbappe, la două minute de la reluarea jocului.

Grație acestui succes, Real Madrid a ajuns la 15 puncte din tot atâtea posibile și s-a distanțat la 5 puncte de Barcelona în fruntea clasamentului, dar catalanii au un meci în minus.

