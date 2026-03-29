Probleme cu banii la Real Madrid Rezultate bune pe teren, dar nu și pe plan financiar » Datele care îl îngrijorează pe Florentino Perez
Ionuț Cojocaru
Publicat: 29.03.2026, ora 19:04
Actualizat: 29.03.2026, ora 19:04
  • Situația economică a clubului Real Madrid ridică semne de întrebare. Datele financiare prezentate recent indică o presiune tot mai mare asupra bugetului.
  • Aceste dificultăți apar într-un moment în care fotbalul spaniol se află pe un trend ascendent.

Formația lui Alvaro Arbeloa traversează una dintre cele mai liniștite perioade ale sezonului din punct de vedere sportiv, după rezultatele importante obținute atât în Liga Campionilor, cât și în La Liga.

Tragedie înainte de CM 2026 Un suporter a murit la redeschiderea stadionului care va găzdui primul meci al turneului
Citește și
Tragedie înainte de CM 2026 Un suporter a murit la redeschiderea stadionului care va găzdui primul meci al turneului
Citește mai mult
Tragedie înainte de CM 2026 Un suporter a murit la redeschiderea stadionului care va găzdui primul meci al turneului

Deși merge bine pe teren, Real Madrid are probleme pe plan financiar

La Liga a anunțat pentru sezonul 2024-2025 venituri record, în valoare de 5,464 miliarde de euro, în creștere cu 8,1% față de anul precedent, precum și o prezență foarte mare în tribune, cu peste 17 milioane de spectatori, conform elconfidencial.com.

Situația celor de la Real Madrid contrastează puternic cu tendința generală a campionatului spaniol.

Potrivit datelor prezentate de club, unul dintre cele mai îngrijorătoare lucruri este prăbușirea lichidităților.

La 31 decembrie 2025, Real Madrid mai avea doar 3,4 milioane de euro în conturi, față de cele 175,8 milioane de euro pe care le avea cu șase luni în urmă.

Și venitul net a scăzut. Real Madrid a rămas cu un profit de doar 5,2 milioane de euro, cu aproape 80% mai mic decât în anii precedenți.

Unul dintre motivele principale este că echipa cheltuiește mult mai mult pe salarii și pe costurile legate de jucători, suma ajungând la 318,9 milioane de euro (creștere de 26,2%).

571,3 milioane de euro
a încasat Real Madrid în prima parte a sezonului 2025-2026, mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au venit din zona comercială, din vânzările din magazine, din activitățile legate de stadion și din organizarea de evenimente. Veniturile din drepturile TV au rămas aproape neschimbate
  • veniturile comerciale au scăzut cu 11,7%
  • vânzările din magazine au scăzut cu 22,4%
  • veniturile din turul stadionului și din stadion au scăzut cu 2%
  • veniturile din evenimente au scăzut cu 28,3%.

Clubul a început să se bazeze și pe bani împrumutați pentru a acoperi cheltuielile curente. Real Madrid are la dispoziție linii de credit de 475 de milioane de euro, iar o parte importantă din acești bani trebuie returnată chiar în acest an financiar.

În prima jumătate a sezonului, clubul folosise deja aproape 100 de milioane de euro din aceste împrumuturi.

Un alt semn al problemelor financiare este capitalul circulant negativ. La finalul lui 2025, Real Madrid avea datorii mult mai mari decât banii disponibili, iar diferența a ajuns la 406 milioane de euro, față de 186 de milioane, cât erau cu un an înainte.

Pe lângă toate acestea, Real Madrid are și datorii totale de aproximativ 1,78 miliarde de euro, dacă este luată în calcul și suma folosită pentru modernizarea stadionului Santiago Bernabeu:

  • 467 de milioane de euro reprezintă datoriile curente
  • 1,312 miliarde de euro reprezintă datoriile pe termen lung
  • 117,5 milioane de euro sunt datorii bancare pe termen scurt
  • 99,9 milioane de euro sunt datorii bancare pe termen lung

În acest context, Florentino Perez a anunțat că vrea să schimbe modul în care este organizat clubul, pentru a putea aduce un investitor privat. Real Madrid ar putea ceda o mică parte din club în schimbul unei sume importante de bani.

Ce urmează pentru Real Madrid

Elevii lui Arbeloa ocupă locul al doilea în La Liga, cu 69 de puncte adunate în 29 de etape, în timp ce lider este Barcelona, cu 73 de puncte.

Pentru madrileni urmează meciul cu Mallorca, programat pe 4 aprilie în campionat, iar apoi duelul cu Bayern Munchen, din 7 aprilie, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Citește și

 „Să termine cu prostiile” Legendă a Craiovei, mesaj pentru Ștefan Baiaram: „A dovedit că poate ajunge sus”
Superliga
15:58
„Să termine cu prostiile” Legendă a Craiovei, mesaj pentru Ștefan Baiaram: „A dovedit că poate ajunge sus”
Citește mai mult
 „Să termine cu prostiile” Legendă a Craiovei, mesaj pentru Ștefan Baiaram: „A dovedit că poate ajunge sus”
E Federația vinovată? FRF e acuzată că nu l-a oprit la timp pe Mircea Lucescu, protejându-i mai degrabă orgoliul decât sănătatea
Nationala
15:48
E Federația vinovată? FRF e acuzată că nu l-a oprit la timp pe Mircea Lucescu, protejându-i mai degrabă orgoliul decât sănătatea
Citește mai mult
E Federația vinovată? FRF e acuzată că nu l-a oprit la timp pe Mircea Lucescu, protejându-i mai degrabă orgoliul decât sănătatea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Real Madrid datorii Florentino Perez la liga
Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
