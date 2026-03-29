Probleme cu banii la Real Madrid Rezultate bune pe teren, dar nu și pe plan financiar » Datele care îl îngrijorează pe Florentino Perez

Situația economică a clubului Real Madrid ridică semne de întrebare. Datele financiare prezentate recent indică o presiune tot mai mare asupra bugetului.

Aceste dificultăți apar într-un moment în care fotbalul spaniol se află pe un trend ascendent.

Formația lui Alvaro Arbeloa traversează una dintre cele mai liniștite perioade ale sezonului din punct de vedere sportiv, după rezultatele importante obținute atât în Liga Campionilor, cât și în La Liga.

Deși merge bine pe teren, Real Madrid are probleme pe plan financiar

La Liga a anunțat pentru sezonul 2024-2025 venituri record, în valoare de 5,464 miliarde de euro, în creștere cu 8,1% față de anul precedent, precum și o prezență foarte mare în tribune, cu peste 17 milioane de spectatori, conform elconfidencial.com.

Situația celor de la Real Madrid contrastează puternic cu tendința generală a campionatului spaniol.

Potrivit datelor prezentate de club, unul dintre cele mai îngrijorătoare lucruri este prăbușirea lichidităților.

La 31 decembrie 2025, Real Madrid mai avea doar 3,4 milioane de euro în conturi, față de cele 175,8 milioane de euro pe care le avea cu șase luni în urmă.

Și venitul net a scăzut. Real Madrid a rămas cu un profit de doar 5,2 milioane de euro, cu aproape 80% mai mic decât în anii precedenți.

Unul dintre motivele principale este că echipa cheltuiește mult mai mult pe salarii și pe costurile legate de jucători, suma ajungând la 318,9 milioane de euro (creștere de 26,2%).

571,3 milioane de euro a încasat Real Madrid în prima parte a sezonului 2025-2026, mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au venit din zona comercială, din vânzările din magazine, din activitățile legate de stadion și din organizarea de evenimente. Veniturile din drepturile TV au rămas aproape neschimbate

veniturile comerciale au scăzut cu 11,7%

vânzările din magazine au scăzut cu 22,4%

veniturile din turul stadionului și din stadion au scăzut cu 2%

veniturile din evenimente au scăzut cu 28,3%.

Clubul a început să se bazeze și pe bani împrumutați pentru a acoperi cheltuielile curente. Real Madrid are la dispoziție linii de credit de 475 de milioane de euro, iar o parte importantă din acești bani trebuie returnată chiar în acest an financiar.

În prima jumătate a sezonului, clubul folosise deja aproape 100 de milioane de euro din aceste împrumuturi.

Un alt semn al problemelor financiare este capitalul circulant negativ. La finalul lui 2025, Real Madrid avea datorii mult mai mari decât banii disponibili, iar diferența a ajuns la 406 milioane de euro, față de 186 de milioane, cât erau cu un an înainte.

Pe lângă toate acestea, Real Madrid are și datorii totale de aproximativ 1,78 miliarde de euro, dacă este luată în calcul și suma folosită pentru modernizarea stadionului Santiago Bernabeu :

467 de milioane de euro reprezintă datoriile curente

1,312 miliarde de euro reprezintă datoriile pe termen lung

117,5 milioane de euro sunt datorii bancare pe termen scurt

99,9 milioane de euro sunt datorii bancare pe termen lung

În acest context, Florentino Perez a anunțat că vrea să schimbe modul în care este organizat clubul, pentru a putea aduce un investitor privat. Real Madrid ar putea ceda o mică parte din club în schimbul unei sume importante de bani.

Ce urmează pentru Real Madrid

Elevii lui Arbeloa ocupă locul al doilea în La Liga, cu 69 de puncte adunate în 29 de etape, în timp ce lider este Barcelona, cu 73 de puncte.

Pentru madrileni urmează meciul cu Mallorca, programat pe 4 aprilie în campionat, iar apoi duelul cu Bayern Munchen, din 7 aprilie, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

