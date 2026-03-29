 „Să termine cu prostiile” Legendă a Craiovei, mesaj pentru Ștefan Baiaram: „A dovedit că poate ajunge sus”

- Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat din nou pe Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, pentru evoluțiile slabe din a doua parte a sezonului.
Ștefan Baiaram a mai fost pus la zid de Aurel Țicleanu și în urmă cu două săptămâni, după înfrângerea suferită de Craiova în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din play-off.
Aurel Țicleanu: „Să termine cu prostiile!”
Chiar dacă Baiaram a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei la începutul sezonului, atacantul pare că nu-și mai regăsește forma de anul trecut.
„Aș avea un amendament la Ștefan Baiaram, apropo de atitudine și mentalitate. La începutul sezonului a fost cel mai bun jucător al campionatului, cu toții am spus asta.
La un moment dat a dispărut. Au apărut probleme cu un antrenor, cu alt antrenor, cu conducătorii, cu galeria.
Să termine cu prostiile! Să redevină jucătorul de la începutul sezonului! Are o vârstă la care poate face ceva și a dovedit că poate ajunge sus”, a declarat Aurel Țicleanu la Prima Sport, citat de sport.ro.
Șapte dintre goluri au fost marcate în sezonul regulat din Liga 1, trei în preliminariile Conference League și unul singur în faza principală. Baiaram a marcat o dată și în Cupa României.
Atacantul oltenilor nu a reușit să înscrie în primele două etape din play-off.
Baiaram a bifat câteva minute și în meciul României cu Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial, pierdut de „tricolori” cu 0-1.
Acesta a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 88, în locul lui Valentin Mihăilă, dar nu a reușit să-și creeze mari ocazii.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|2
|33
|2
|U Craiova
|2
|33
|3
|Rapid
|2
|31
|4
|CFR Cluj
|2
|30*
|5
|FC Argeș
|2
|28
|6
|Dinamo
|2
|26