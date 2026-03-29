 „Să termine cu prostiile" Legendă a Craiovei, mesaj pentru Ștefan Baiaram: „A dovedit că poate ajunge sus"
Publicat: 29.03.2026, ora 15:58
Actualizat: 29.03.2026, ora 15:59
  • Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat din nou pe Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, pentru evoluțiile slabe din a doua parte a sezonului.

Ștefan Baiaram a mai fost pus la zid de Aurel Țicleanu și în urmă cu două săptămâni, după înfrângerea suferită de Craiova în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din play-off.

„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Citește și
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Aurel Țicleanu: „Să termine cu prostiile!

Chiar dacă Baiaram a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei la începutul sezonului, atacantul pare că nu-și mai regăsește forma de anul trecut.

„Aș avea un amendament la Ștefan Baiaram, apropo de atitudine și mentalitate. La începutul sezonului a fost cel mai bun jucător al campionatului, cu toții am spus asta.

La un moment dat a dispărut. Au apărut probleme cu un antrenor, cu alt antrenor, cu conducătorii, cu galeria.

Să termine cu prostiile! Să redevină jucătorul de la începutul sezonului! Are o vârstă la care poate face ceva și a dovedit că poate ajunge sus”, a declarat Aurel Țicleanu la Prima Sport, citat de sport.ro.

18 goluri
a produs Ștefan Baiaram în pentru Craiova în 41 de meciuri din acest sezon: a înscris de 12 ori și a oferit 6 pase decisive

Șapte dintre goluri au fost marcate în sezonul regulat din Liga 1, trei în preliminariile Conference League și unul singur în faza principală. Baiaram a marcat o dată și în Cupa României.

Atacantul oltenilor nu a reușit să înscrie în primele două etape din play-off.

Baiaram a bifat câteva minute și în meciul României cu Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial, pierdut de „tricolori” cu 0-1.

Acesta a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 88, în locul lui Valentin Mihăilă, dar nu a reușit să-și creeze mari ocazii.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Cine va sta pe bancă FRF a anunțat ca Mircea Lucescu nu merge la Bratislava. Pe cine a ales principal pentru meciul cu Slovacia
Nationala
13:28
Cine va sta pe bancă FRF a anunțat ca Mircea Lucescu nu merge la Bratislava. Pe cine a ales principal pentru meciul cu Slovacia
Citește mai mult
Cine va sta pe bancă FRF a anunțat ca Mircea Lucescu nu merge la Bratislava. Pe cine a ales principal pentru meciul cu Slovacia
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Nationala
13:00
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Tulburare majoră” Spitalul Universitar de Urgență București, detalii despre  starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Universitatea Craiova liga 1 Aurel Ticleanu stefan baiaram
Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
