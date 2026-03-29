 „Să termine cu prostiile” Legendă a Craiovei, mesaj pentru Ștefan Baiaram: „A dovedit că poate ajunge sus”

Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, l-a criticat din nou pe Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, pentru evoluțiile slabe din a doua parte a sezonului.

Ștefan Baiaram a mai fost pus la zid de Aurel Țicleanu și în urmă cu două săptămâni, după înfrângerea suferită de Craiova în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din play-off.

Aurel Țicleanu: „Să termine cu prostiile!”

Chiar dacă Baiaram a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei la începutul sezonului, atacantul pare că nu-și mai regăsește forma de anul trecut.

„Aș avea un amendament la Ștefan Baiaram, apropo de atitudine și mentalitate. La începutul sezonului a fost cel mai bun jucător al campionatului, cu toții am spus asta.

La un moment dat a dispărut. Au apărut probleme cu un antrenor, cu alt antrenor, cu conducătorii, cu galeria.

Să termine cu prostiile! Să redevină jucătorul de la începutul sezonului! Are o vârstă la care poate face ceva și a dovedit că poate ajunge sus”, a declarat Aurel Țicleanu la Prima Sport, citat de sport.ro.

18 goluri a produs Ștefan Baiaram în pentru Craiova în 41 de meciuri din acest sezon: a înscris de 12 ori și a oferit 6 pase decisive

Șapte dintre goluri au fost marcate în sezonul regulat din Liga 1, trei în preliminariile Conference League și unul singur în faza principală. Baiaram a marcat o dată și în Cupa României.

Atacantul oltenilor nu a reușit să înscrie în primele două etape din play-off.

Baiaram a bifat câteva minute și în meciul României cu Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial, pierdut de „tricolori” cu 0-1.

Acesta a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 88, în locul lui Valentin Mihăilă, dar nu a reușit să-și creeze mari ocazii.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

