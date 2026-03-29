E Federația vinovată? FRF e acuzată că nu l-a oprit la timp pe Mircea Lucescu, protejându-i mai degrabă orgoliul decât sănătatea

Dan Nicolaie, jurnalist bursa.ro, acuză Federația Română de Fotbal că nu a prevenit episodul petrecut duminică în cantonamentul României, în urma căruia Mircea Lucescu (80 de ani) a fost transportat de urgență la spital.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului. Acesta va rămâne internat la Spitalul Universitar și nu va merge alături de naționala României la Bratislava.

Amicalul cu Slovacia ar fi urmat să fie ultimul meci din mandatul său la cârma primei reprezentative.

Forul condus de Răzvan Burleanu, acuzat că nu l-a oprit la timp pe Mircea Lucescu

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Mircea Lucescu, transportat la Spitalul Universitar (FOTO: captură observatornews.ro)

Jurnalistul Dan Nicolaie consideră că forul condus de Răzvan Burleanu și-a urmărit interesul de a avea un antrenor cu nume pe banca naționalei și nu l-a oprit la timp pe Mircea Lucescu, care are probleme grave de sănătate, dar refuză să stea departe de fotbal și de antrenorat.

„Există momente în care ambiţia nu mai este o virtute, ci devine un risc. Mai ales atunci când se întâlneşte cu oportunismul din jur. Iar în fotbal, un spaţiu în care presiunea publică, interesele şi imaginea se amestecă constant, această combinaţie poate produce efecte periculoase.

Cazul selecţionerului Mircea Lucescu readuce în discuţie o temă incomodă: cât de departe poate merge un om în numele propriei vocaţii şi cât de mult este împins, din exterior, să nu renunţe?

Incidentul medical suferit înaintea deplasării spre Slovacia, confirmat oficial de Federaţia Română de Fotbal, nu este doar un episod izolat. Este, mai degrabă, un semnal de alarmă. Un om ajuns la o vârstă înaintată, cu o carieră uriaşă în spate, continuă să ducă pe umeri o presiune imensă - nu doar sportivă, ci şi simbolică.

Ambiţia ca motor şi capcană

Ambiţia este, fără îndoială, unul dintre marile motoare ale performanţei. Fără ea, nu există cariere de excepţie. Dar există un moment în care ambiţia trebuie dublată de luciditate. De capacitatea de a spune «ajunge».

Într-un interviu recent, Lucescu însuşi recunoştea că nu se află «în cea mai bună formă» şi că ar face un pas înapoi dacă ar exista o alternativă viabilă. Această declaraţie spune mai mult decât pare: ea sugerează nu doar o conştientizare personală, ci şi absenţa unui sistem pregătit să ofere soluţii.

Cercul intereselor

Problema nu este doar la nivel individual. În jurul unor figuri emblematice se creează adesea un cerc de interese - oameni care profită de imagine, de notorietate, de acces.

În astfel de contexte, retragerea nu mai este doar o decizie personală, ci devine o ruptură care afectează un întreg ecosistem.

Aici intervine ceea ce, poate dur, poate incomod, poate fi numit ticăloşie: incapacitatea sau refuzul celor din jur de a proteja omul, preferând să protejeze simbolul. De a încuraja continuitatea cu orice preţ, chiar şi atunci când semnalele de alarmă sunt evidente.

Responsabilitatea instituţională

Federaţia, staff-ul, întregul sistem ar trebui să fie primul filtru de protecţie. Nu doar pentru rezultate, ci pentru oameni. Pentru sănătatea lor. Pentru limitele lor.

În sportul modern, unde totul este măsurat în performanţă imediată, există riscul de a uita că, dincolo de strategii şi rezultate, există vulnerabilitate umană.

Un semnal care nu trebuie ignorat

Episodul recent nu trebuie tratat ca o simplă ştire de moment. Este un semnal. Unul care ar trebui să genereze întrebări reale: Cine decide când este suficient? Cine are curajul să spună stop?

Şi, mai ales, cine îşi asumă responsabilitatea atunci când ambiţia devine periculoasă? Pentru că, uneori, nu e nevoie de un adversar pentru a pierde. Este suficientă întâlnirea dintre ambiţie şi lipsa de scrupule din jur”, a scris Dan Nicolaie pe bursa.ro.

