Adrian Șut
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 20:30
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 20:30
  • Adrian Șut (27 de ani), mijlocașul plecat în iarnă de la FCSB la Al-Ain, ar putea ajunge în Italia, în perioada de transferuri din vară.

Plecat la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro, Adrian Șut nu a avut evoluțiile așteptate în Emirate, astfel că ar urma să plece de la echipă în această vară.

Adrian Șut ar putea juca în Italia

Dacă o va părăsi pe Al-Ain în această vară, Adrian Șut ar putea ajunge în Italia, la Frosinone, grupare care este cu un pas în Serie A, fiind pe loc de promovare cu o etapă înainte de finalul campionatului.

Conform gsp.ro, plecarea lui Șut ar urma să fie doar sub formă de împrumut, cei de la Al-Ain având pretenții financiare în cazul unei mutări definitive.

Până în acest moment, cei de la Frosinone nu au înaintat o ofertă pentru transferul lui Șut, deoarece analizează mai mulți fotbaliști pentru acea poziție.

3,8 milioane de euro
este cota lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Cu un singur meci rămas de disputat, Frosinone ocupă poziția a doua în Serie B, loc care asigură promovarea directă, fiind la trei puncte distanță de Monza, echipa aflată pe locul al treilea.

Cu cine s-ar lupta Adrian Șut pentru postul de titular la Frosinone

Dacă transferul lui Adrian Șut la Frosinone se va concretiza, mijlocașul român se va lupta pentru postul de titular cu Giacomo Calo, mijlocaș italian de 29 de ani aflat într-o formă foarte bună în acest sezon.

Calo a marcat nouă goluri și a oferit 14 pase decisive în 38 de meciuri jucate în acest sezon pentru Frosinone.

Acesta este cotat la un milion de euro, fiind împrumutat de Frosinone de la Cesena până la finalul acestui sezon. Frosinone are posibilitatea de a-l păstra definitiv pe Calo, dacă va achita 300.000 de euro.

Adrian Șut, dorit și de FCSB

În urmă cu aproximativ o săptămână, Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, declara că și-ar dori să îl aducă înapoi la echipă pe Adrian Șut.

„Îl luăm înapoi pe Șut, ce să facem? (n.r. - râde) Nu prea s-a acomodat.

Vreau unul mai iute, mai rapid, mai agresiv. Uite, Joao Paulo îmi place, nu fuge de joc, vine să primească mingea, are tehnică, încredere în el, are atingeri, se întâlnește cu mingea.

Eu le spun «Nu vă mai ascundeți de minge că vă văd și nu mai jucați!»”, declara Gigi Becali.

