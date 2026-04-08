„Aceeași poveste în fiecare meci!” Trent Alexander-Arnold, pus la zid după ce Real Madrid a pierdut în Liga Campionilor: „Nu poți să fii atât de deconectat”

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2. Roy Keane (54 de ani) a analizat partida de pe „Santiago Bernabeu”, în care Trent Alexander-Arnold (27 de ani) a fost titular.

Deși a reușit o pasă decisivă la singurul gol al madrilenilor, fundașul lateral nu a scăpat de criticile fostului internațional irlandez.

Real Madrid - Bayern 1-2 . Roy Keane: „Nu poți să fii atât de deconectat”

Keane a subliniat lipsa de implicare a fundașului în faza defensivă, mai ales la primul gol al bavarezilor, reușit de Luis Diaz.

„M-am săturat. E aceeași poveste în fiecare meci important. Oamenii tot vorbesc despre cât de bine pasează, dar cum rămâne cu elementele de bază?

Apărarea. La acest nivel, în Liga Campionilor, nu poți să fii atât de deconectat. E o greșeală copilărească. Să-l lași pe Luis Diaz să treacă de tine ca și cum nici nu ai fi acolo?

Continuă să se apere de parcă n-ar fi jucat niciodată în viața lui fundaș dreapta. Meciurile importante necesită fundași incredibili, iar acum el e departe de a fi unul”, a declarat Roy Keane după meci, potrivit as.com.

Alexander-Arnold : „Va fi o provocare dificilă la retur”

La finalul meciului, fundașul „galacticilor” a fost modest cu privire la pasa decisivă reușită, a treia consecutivă în toate competițiile, și a declarat că speră la un rezultat pozitiv în returul din Germania.

„Va fi o misiune grea să câștigăm pe Allianz Arena, dar la un club ca acesta trebuie ne ridicăm la nivelul necesar pentru un astfel de moment. Va fi o provocare mare, dar planul nostru este să câștigăm, așa că vom face tot ce putem pentru a realiza acest lucru.

Pasa mea decisivă? Înainte de meci, am vorbit despre cum trebuie să alergăm în spatele lor, cu secvențe în spatele fundașilor și mijlocașilor lor laterali, și am văzut o oportunitate.

L-am văzut pe Kylian plecând, am trimis mingea cu multă putere, iar el s-a descurcat foarte bine”, a declarat Trent Alexander-Arnold.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport