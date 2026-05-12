Recorduri ale Cupei Mondiale În pericol de a fi  doborâte în 2026
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 11:51
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 11:57
  • Cupa Mondială din 2026 promite să fie una a recordurilor.
  • Această ediție va fi prima care se va disputa pe teritoriul a 3 țări (SUA, Canada și Mexic) și prima la care vor participa 48 de echipe.
  • Noul format garantează cel mai mare număr de meciuri de la o ediție a unui turneu mondial (104) și cel mai mare număr de meciuri jucate de o echipă la o singură ediție (semifinalistele vor disputa câte 8 meciuri).

Ce alte recorduri pot să cadă la Cupa Mondială 2026? Află în rândurile de mai jos!

Cele mai multe goluri la o ediție a Cupei Mondiale - 172

În Qatar 2022 s-au înscris cele mai multe goluri la un turneu final. În cele 64 de meciuri au fost marcate 172 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de 2,68 de goluri marcate per meci. Pentru a depăși recordul, la turneul din 2026 ar trebui să se marcheze o medie de 1.66 goluri pe meci. Cum în grupe vor fi multe meciuri dezechilibrate, iar numărul de partide aproape se dublează, recordul pare ca și bătut.

Cele mai multe meciuri pentru un jucător la turneul final mondial - Messi vs Ronaldo

Din top 10 jucători cu cele mai multe meciuri la un Campionat Mondial de fotbal, doar doi vor fi prezenți la ediția din acest an. Este vorba de veteranii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Cei doi se află la a 6-a participare la un turneu final mondial. Lionel Messi conduce în acest clasament cu 26 de meciuri, în timp ce portughezul este pe locul 5 cu 22 de meciuri. Cum ambele echipe vor ieși din grupe, cel mai probabil, recordul va fi păstrat de Messi și îmbunătățit totodată.

Primul jucător care va câștiga de două ori Gheata de Aur

Francezul Kylian Mbappe și englezul Harry Kane au oportunitatea să devină primul fotbalist care va câștiga de două ori acest trofeu. Kane a fost golgheter în 2018 cu 6 goluri, iar Mbappe în 2022, cu 8 goluri. Cei doi sunt într-o formă de invidiat, motiv pentru care sunt vizați de unele dintre cele mai interesante ponturi Campionatul Mondial 2026. Mbappe este creditat cu cota 7.00 să devină golgheter, în timp ce Kane primește cota 8.00. În acest sezon francezul a marcat 41 de goluri pentru Real Madrid, iar în calificări a reușit 5 goluri pentru Franța. Kane a marcat 55 de goluri pentru Bayern Munchen și 8 pentru Anglia.

Cele mai multe goluri într-un singur turneu final

În 1958, legendarul Just Fontaine marca 13 goluri la Cupa Mondială. Recordul său rezistă, dar poate fi bătut de oricare dintre cei doi favoriți la titlul de golgheter. Cum în grupe sunt multe meciuri dezechilibrate, iar Franța și Anglia vizează titlul mondial, Kane și Mbappe vor avea multe oportunități pentru a marca.

Cele mai multe goluri marcate de o echipă la o singură ediție

Cele mai multe goluri la o ediție de Campionat Mondial le-a marcat Ungaria în 1954. Ferenc Puskas și compania au reușit 27 de goluri. Ei sunt urmați în acest clasament de Franța cu 23 de goluri în 1958. Mai recent, Germania a reușit 18 goluri în 2014, iar Franța a marcat 16 goluri în 2022. Cu un meci mai mult de jucat, cele 4 semifinaliste pot doborî recordul Ungariei dacă vor înregistra o medie de peste 3,4 goluri pe meci.

Cele mai multe goluri la Cupa Mondială pentru un jucător

Germanul Miroslav Klose este cel mai bun marcator all-time la Mondiale cu 16 goluri la 4 ediții. Lionel Messi, cu 13 goluri și Kylian Mbappe cu 12 goluri îl pot detrona pe jucătorul neamț. Să nu uităm că în urmă cu 4 ani cei doi au înscris 7 și, respectiv, 8 goluri.

Franța poate egala recordul de finale consecutive

Germania de Vest în 1982, 1986 și 1990 și Italia în 1994, 1998 și 2002 sunt singurele echipe care au disputat 3 finale mondiale consecutive. Lor li se poate alătura Franța. Sub conducerea lui Didier Deschamps, „Les Bleus” au câștigat titlul în 2018 și au fost vicecampioni în urmă cu 4 ani.

Cel mai în vârstă jucător care a marcat în fazele eliminatorii

În urmă cu 4 ani, portughezul Pepe a devenit cel mai în vârstă marcator în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. La 39 de ani și 283 de zile, el a înscris în minutul 33 al meciului cu Elveția din optimi. Conaționalul său, Cristiano Ronaldo poate să doboare acest record. Dacă va marca în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026, el va avea 41 de ani și 5 luni.

Cele mai multe ediții la care a marcat un jucător

Cristiano Ronaldo este singurul jucător care a înscris la 5 turnee finale și își poate îmbunătăți performanța. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, celebrul CR7, este în prezent căpitanul clubului Al-Nassr din Liga Pro din Arabia Saudită și al echipei naționale a Portugaliei.

Cea mai lungă perioadă între două titluri

Doar 8 echipe au câștigat titlul mondial. 6 dintre acestea au triumfat de cel puțin două ori. Cea mai lungă perioadă de timp dintre două titluri este de 44 ani. Italia a câștigat competiția în 1934 și 1938, iar al 3-lea titlu a venit abia în 1982. Anglia, una dintre favoritele CM 2026 și Uruguay pot bate acest record. Englezii au câștigat titlul în 1966, iar o nouă victorie ar veni după 60 de ani. În cazul sud-americanilor perioada de timp ar fi și mai mare, ultimul din cele două titluri fiind obținut în 1950 (76 de ani).

