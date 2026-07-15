Franța - Spania a spulberat tot! Milioane de români au urmărit meciul. Record pentru CM 2026 » Audiența fabuloasă înregistrată de Antena 1

Franța - Spania 0-2. Partida de foc din semifinalele CM 2026 a adus un număr record de români în fața televizoarelor.

În urmă cu o săptămână, tot Spania doborâse recordul de până atunci, în duelul cu Portugalia din „optimi”, câștigat 1-0.

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Ibericii pregătiți de Luis de la Fuente au făcut un joc solid, au închis toate spațiile pentru vedetele lui Deschamps, iar duminică vor lupta pentru încă un trofeu major, după cel cucerit la Euro 2024.

Franța - Spania a stabilit un nou record de audiență la CM 2026

Meciul de la Dallas a devenit cel mai vizionat de până acum la această ediție a Mondialului.

Peste 2,6 milioane de telespectatori a fost media înregistrată pe parcursul celor 90 de minute. Antena 1 a atins o cotă de piață de 45% la nivel național. Mai exact, din toate televizoarele deschise în intervalul 22:00 - 23:55, aproape jumătate erau pe meci.

În același interval orar, Pro TV a avut o cotă de piață de 4 ori mai mică.

Cum arată top 5 cele mai vizionate meciuri de la CM 2026

Spania - Franța 2-0, ora 22:00, 2.625.000

Spania - Portugalia 1-0, ora 22:00, 2.100.000

Spania - Belgia 2-1, ora 22:00, 1.939.000

Argentina - Egipt 3-2, ora 19:00, 1.492.000

Franța - Maroc 2-0, ora 23:00, 1.372.000

Spania a continuat să bată record după record la acest Campionat Mondial, iar în această seară își va afla adversara din ultimul act, Anglia sau Argentina, care se duelează de la ora 22:00.

Finala mare se joacă duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, în timp ce finala mică se joacă sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, între Franța și echipa învinsă din semifinala a doua.

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