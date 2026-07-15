Franța - Spania a spulberat tot! Milioane de români au urmărit meciul. Record pentru CM 2026 » Audiența fabuloasă înregistrată de Antena 1
Franța - Spania 0-2, record de audiență. Foto: AI + montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Franța - Spania a spulberat tot! Milioane de români au urmărit meciul. Record pentru CM 2026 » Audiența fabuloasă înregistrată de Antena 1

alt-text Ștefan Neda , Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 11:07
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Ibericii pregătiți de Luis de la Fuente au făcut un joc solid, au închis toate spațiile pentru vedetele lui Deschamps, iar duminică vor lupta pentru încă un trofeu major, după cel cucerit la Euro 2024.

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Franța - Spania a stabilit un nou record de audiență la CM 2026

Meciul de la Dallas a devenit cel mai vizionat de până acum la această ediție a Mondialului.

Peste 2,6 milioane de telespectatori a fost media înregistrată pe parcursul celor 90 de minute. Antena 1 a atins o cotă de piață de 45% la nivel național. Mai exact, din toate televizoarele deschise în intervalul 22:00 - 23:55, aproape jumătate erau pe meci.

În același interval orar, Pro TV a avut o cotă de piață de 4 ori mai mică.

Cum arată top 5 cele mai vizionate meciuri de la CM 2026

  • Spania - Franța 2-0, ora 22:00, 2.625.000
  • Spania - Portugalia 1-0, ora 22:00, 2.100.000
  • Spania - Belgia 2-1, ora 22:00, 1.939.000
  • Argentina - Egipt 3-2, ora 19:00, 1.492.000
  • Franța - Maroc 2-0, ora 23:00, 1.372.000

Spania a continuat să bată record după record la acest Campionat Mondial, iar în această seară își va afla adversara din ultimul act, Anglia sau Argentina, care se duelează de la ora 22:00.

Finala mare se joacă duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, în timp ce finala mică se joacă sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, între Franța și echipa învinsă din semifinala a doua.

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