Rică Răducanu (80 de ani) a fost externat din spital, unde ajunsese după o căzătură gravă pe scări.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vești bune despre starea legendei Rapidului, care se alesese cu două coaste rupte și un umăr dislocat după ce căzuse pe scări.

Rică Răducanu, externat: „E urâtă treaba, am tot spatele vânăt, mi-e greu să respir”

Rică se afla internat la Spitalul Municipal din Mangalia de la începutul lunii, dar a dezvăluit, conform România TV, că a fost externat, însă recuperarea sa va fi una de lungă durată.

Fostul fotbalist are în continuare dureri mari în zona spatelui și se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile.

„Eram la locuința de la mare, erau niște copii pe scări, am vrut să-i ajut că ploua tare și am căzut pe scări. Au chemat salvarea, aveam dureri mari, am căzut rău. Nu am avut de ce să mă țin și m-am dus de-a berbeleacul.

Sunt în convalescență, am două coaste rupte și la umăr m-am lovit. Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir. Stau într-un scaun. E urâtă treaba că mă doare, mă mai dă soția mea cu unguent pe spate.

Nu mai sunt internat, sunt la restaurant. Nu întreabă lumea de mine că nu e lume. Am decis să vin la restaurant că așa îmi place, stau aici, mai vorbim, mai facem o poză. Eu am mai avut un accident nasol, dar eram tânăr atunci, acum trece mai greu.

Medicii mi-au zis să am grijă, să nu fac efort, o să treacă în timp. Când îți rupi coastele nu ai ce să faci, te recuperezi greu. Asta este, mai sunt și încercări în viață”, a spus Rică Răducanu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport