Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Rică Răducanu FOTO Imago
Superliga

Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 13:07
  • Rică Răducanu a căzut pe scări și a fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
  • Fostul portar s-a ales cu două coaste rupte, umărul dislocat și s-a lovit și la cap
  • Acesta a oferit o scurtă declarație pentru GOLAZO.ro de pe patul de spital, unde este monitorizat atent, având probleme de respirație
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Rică Răducanu trece prin momente dificile după ce a suferit un accident pe litoral, acolo unde își petrece aproape fiecare vară administrând o mică afacere.

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Rică Răducanu, transportat de urgență la spital

Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia.

În urma căzăturii, fostul internațional și-a rupt două coaste, s-a ales cu umărul dislocat și s-a lovit și la cap. Din cauza traumatismelor suferite, acesta are și probleme de respirație și se află sub supravegherea medicilor.

De pe patul de spital, Rică Răducanu a oferit o scurtă reacție pentru GOLAZO.ro, mărturisind că starea sa nu este una bună.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu.

Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a declarat Rică Răducanu pentru GOLAZO.ro.

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