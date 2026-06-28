„Îl vrem pe Ceara” CFR Cluj a anunțat ce sumă oferă pe jucătorul refuzat de FCSB din cauza problemelor medicale. De ce depinde tranzacția
Anderson Ceara FOTO: SportPictures
Superliga

„Îl vrem pe Ceara” CFR Cluj a anunțat ce sumă oferă pe jucătorul refuzat de FCSB din cauza problemelor medicale. De ce depinde tranzacția

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 20:49
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 20:49
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat interesul formației din Gruia pentru Anderson Ceara (27 de ani).
  • Mijlocașul brazilian de la Csikszereda a intrat pe lista clujenilor după ce transferul său la FCSB a picat în ultimul moment.
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Medicii de la FCSB ar fi descoperit că brazilianul are probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care transferul nu s-a mai realizat.

Oficialii celor de la Csikszereda au susținut ulterior că jucătorul nu are probleme și au cerut scuze din partea clubului patronat de Gigi Becali.

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CFR Cluj îl vrea pe Anderson Ceara: „Nu am ajuns încă la un compromis”

Patronul clubului din Gruia a anunțat că mijlocașul urmează să facă teste medicale amănunțite înainte ca negocierile să avanseze.

„De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală.

Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic. O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori.

Discuția este undeva la 500.000-600.000 de euro, a spus Ioan Varga, conform digisport.ro.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025/2026:

  • 40 de meciuri
  • 2.845 minute bifate
  • 8 goluri marcate
  • 7 pase de gol

Anderson Ceara continuă să aibă variante, în ciuda episodului legat de FCSB.

Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, a declarat că mijlocașul nu este afectat de situație și că există interes pentru el din România, Slovacia și Ungaria.

De ce să fie afectat Anderson? El are marele avantaj că nu este vorbitor de limba română și nu ascultă tot ceea ce apare. Sunt echipe interesate din Slovacia, România și Ungaria. Vom juca în acest weekend un turneu în Slovacia (Cupa Dunării) cu deținătoarea titlului din Ungaria (Gyor), vicecampioana Slovaciei (Dunajska Streda) și un club din Serbia (Topolya). Zoltan Szondi, președintele clubului Csikszereda

Mihai Stoica, despre accidentările lui Ceara: „Nu are ligament la un genunchi”

După ce mutarea a picat lui Ceara la FCSB a picat, oficialul fostei campioane a dezvăluit ce a reieșit la controalele medicale efectuate de fotbalistul brazilian.

„Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înțeles și că nu are rost să discutăm. Gigi, la fel, a spus că nu-l mai luăm, dar nu a dat alte detalii. Domnul Szondy a spus că jucătorul nu a trecut controlul medical.

Dacă erau corecți, ne spuneau din start că a fost operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi. O să vă citesc acum rezultatele controlului medical:

«Leziune de grad 3 la meniscul intern, ruptură completă cu grefă la ligamentul încrucișat anterior», adică ligamentul a fost rupt complet, operat cu grefă și s-a rupt și grefa. Deci, practic, el nu are ligament la un genunchi.

Apoi, «Entezopatie cronică și condromalacie patelară de grad 1-2». Acum, că am spus asta, cred că toți cei care conduc site-uri de specialitate pot întreba orice specialist, orice ortoped de specialitate.

Noi am avut trei ortopezi care au spus clar că nu putem să dăm bani mulți pe un jucător cu asemenea probleme”.

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