Rio Ferdinand, acuzat de ipocrizie  Fostul star al lui Man. United se declară un „om al poporului”, dar locuiește în Dubai » Reacția fanilor

Rio Ferdinand (47 de ani), fostul fundaș al lui Manchester United, a fost acuzat de fani de ipocrizie după ce a declarat că este un „om al poporului”, dar s-a mutat la Dubai.

Fiind unul dintre prezentatorii tragerii la sorți a grupelor Campionatului Mondial, care a avut loc pe 5 decembrie, Rio Ferdinand a fost întrebat ce părere are despre prețurile dinamice ale biletelor de la CM 2026.

Răspunsul fostului fundaș al „diavolilor roșii” i-a enervat pe fani.

Rio Ferdinand, acuzat de ipocrizie: „Evită să plătească impozite”

Prețul unui bilet din grupele turneului final va începe de la 60 de dolari (270 de lei), în timp ce un bilet pentru finală va costa până la 6.730 de dolari (30.345 de lei). Cu toate acestea, prețurile tichetelor pot suferi modificări în funcție de cerere.

Întrebat dacă aceste prețuri dinamice ar putea să-i descurajeze pe unii fani, Rio Ferdinand a precizat:

„Sunt un om al poporului, în sensul că provin dintr-un loc în care ne-am dorit întotdeauna ca lucrurile să fie accesibile.

Știu că oamenii din culisele FIFA urmăresc și lucrează în acest sens acum, dar rămâne de văzut dacă vor reuși.

Cred că trebuie să fim conștienți de acest lucru și cred că FIFA este cu siguranță conștientă de acest lucru”, i-a răspuns Rio Ferdinand jurnalistului Dan Roan de la BBC, citat de dailymail.co.uk.

🗣️ "I am a man of the people."



Rio Ferdinand comments on FIFA World Cup ticket prices and fan accessibility ahead of the draw in Washington. pic.twitter.com/U5szSTgyXV — Match of the Day (@BBCMOTD) December 3, 2025

După ce Ferdinand s-a autointitulat un „om al poporului”, fanii l-au criticat dur, în contextul în care acesta s-a mutat în Dubai, acolo unde nu plătește taxele din Marea Britanie.

„Omul poporului, în timp ce se bronzează în Dubai și evită să plătească impozite”

„Omul poporului; trăiește viața unui rege în Dubai, unde nu se plătesc impozite, iar mâine va primi banii FIFA lucrând ca parte a echipei de tragere la sorți. Bravo, Rio”

„Sunt un om al poporului, dar m-am mutat în Dubai pentru a evita să plătesc impozite care ar putea ajunge la... verifică notițele... popor”

„Sunt un om al poporului. Așa că m-am mutat în Dubai pentru a evita să plătesc impozite în Marea Britanie și am încetat să mai contribui la școli, spitale și pensii pentru vârstnici”.

Rio Ferdinand a explicat de ce s-a mutat în Dubai

Retras din fotbal, în anul 2015, Rio Ferdinand a început o colaborare cu postul TNT Sports, în trecut cunoscut drept BT Sports.

După 10 ani, fostul stoper al lui Manchester United a decis în luna mai să renunțe la meseria de analist și comentator și a dezvăluit recent decizia de a se muta în Dubai.

„Nu există un singur motiv. Am participat la Global Soccer Awards de Crăciun și nu mai fusesem acolo de vreo șapte sau opt ani. Înainte mergeam acolo tot timpul.

Am petrecut timp cu câțiva prieteni ai partenerei mele Kate care locuiau acolo și am văzut o altă față a orașului. De asemenea, am o afacere acolo, Football Escapes.

În Dubai, simți că oamenii sunt apreciați , iar stilul de viață înseamnă că sunt fericiți și plini de energie, ceea ce este benefic pentru copii. Stilul de viață, siguranța, clima și pur și simplu o viață nouă.

Voiam un nou capitol și am lucrat la TNT TV de când m-am retras, în ultimii 10-11 ani. Când am luat decizia, m-am gândit: «Trebuie să fie 30 de ani de când viața mea este condusă de calendarul meciurilor». Acum nu mai este așa.

Nu părăsesc fotbalul, dar nu mai este elementul principal al vieții mele. Sincer să fiu, mă simt bine” , declarat Rio Ferdinand pentru thenationalnews.com.

Fostul fundaș a mai precizat că a hotărât să se mute la Dubai și pentru că acolo este un sistem de învățământ diferit, benefic pentru copiii lui.

„M-am gândit să ne mutăm, apoi ne-am întors în februarie să vedem școlile, pentru orice eventualitate, și asta mi-a dat de gândit.

A fost ca un impuls pentru mine, pentru că sistemul de învățământ părea diferit, mai bun pentru copiii mei. Copiii care vin au 14 ani, ceea ce este perfect, pentru că în august încep cei doi ani de GCSE (n.r. - Certificatul General de Studii Secundare).

Mai avem un copil de patru ani și unul de doi ani, așa că este momentul perfect și pentru ei. Curriculumul este cel englezesc, dar este abordat într-un mod diferit.

Am impresia că profesorii din Marea Britanie se simt puțin subapreciați și prost plătiți”, a mai precizat Rio Ferdinand, conform dailymail.co.uk.

455 de meciuri a jucat Rio Ferdinand pentru Manchester United

