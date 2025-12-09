Chivu și iubirea pentru Inter Tehnicianul român, despre atașamentul față de clubul milanez: „Te îndrăgostești imediat” » Cum l-a schimbat accidentarea din 2010

Cristi Chivu (45 de ani) a făcut câteva declarații înaintea următorului meci din Liga Campionilor, în care a subliniat iubirea față de Inter Milano, dezvoltată încă din vremea când era jucător.

În plus, tehnicianul român a venit cu detalii și despre modul în care accidentarea îngrozitoare, suferită în 2010, i-a schimbat viața.

Inter Milano are parcurs bun sub comanda lui Cristi Chivu, atât în Serie A, unde se află la un punct de primul loc, cât și în Liga Campionilor, unde în această seară va primi vizita campioanei Angliei, Liverpool, de la 22:00.

Cristi Chivu: „Te îndrăgostești de Inter imediat”

Pe lângă atașamentul față de club, Chivu a rememorat și succesul „nerazzurrilor” din 2010, când au câștigat „tripla” sub conducerea Jose Mourinho, dar și momentul teribilei accidentări din 6 ianuarie, cu câteva luni înainte, când Chivu a rămas întins pe gazon, după o ciocnire violentă cu un adversar, în Chievo - Inter 0-1.

„Te îndrăgostești de Inter imediat, te îndrăgostești de istorie. Am petrecut mulți ani la această echipă ca jucător și ca antrenor, începându-mi cariera de antrenor aici, la academia de tineret, unde am stat șase ani.

Acum am o responsabilitate uriașă, fiind antrenorul primei echipe.

Trecuseră 43 de ani (n.r. - 45 de ani) de când Inter nu mai câștigase trofeul (n.r - Liga Campionilor). A fost minunat pentru că am câștigat «tripla», dar nu ne putem mulțumi doar cu asta.

Încercăm să construim ceva important pentru că există oameni mari în această echipă astăzi, care au nevoie de sprijin, încredere și stimă de sine pentru a putea realiza ceva important.

Nu mă gândesc niciodată la ce aș putea câștiga, sunt o persoană care se gândește mereu la fericirea celorlalți.

Nu mai am ego, poate l-am pierdut în ziua în care m-am lovit la cap. În ziua aceea am băut o cafea cu moartea…

Acum sunt mai rezistent, poate, pentru că am trăit niște lucruri neplăcute, fizic sau mental. A doua mea viață este cea a unei persoane diferite, mai bună decât cea de dinainte”, a declarat Chivu pentru revista „The UCL Show”, potrivit fcinternews.it.

FOTO. Cristi Chivu, în Inter - AC Milan 0-1 , în urmă cu trei etape

Cristi Chivu: „Am vrut să adaug ceva în plus la Inter”

Cât despre misiunea sa începută în acest sezon ca antrenor principal la Inter, Chivu nu își dorește decât să păstreze intactă istoria măreață a clublui.

„Nu am vrut niciodată să dau peste cap nimic, nu am vrut niciodată să pierd lucrurile bune pe care clubul le-a făcut de-a lungul anilor. Am vrut să adaug ceva în plus și continui să fac ceea ce trebuie.

Vrem să întinerim echipa, dar scopul clubului este să adauge mereu acel ceva în plus care să-ți permită să scrii o pagină în istoria lui Inter”, a mai spus Chivu.

