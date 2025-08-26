Îl apără pe Rădoi Mihai Stoica, despre reacțiile tehnicianului: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit” +5 foto
Mihai Stoica. Foto: Sportpictures
Superliga

Îl apără pe Rădoi Mihai Stoica, despre reacțiile tehnicianului: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 09:58
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre reacțiile nervoase pe care le-a avut Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova.

Tehnicianul oltenilor a fost din nou protagonistul unui episod controversat pe banca Craiovei, iar în ultimele patru luni a adunat patru astfel de momente.

Stoica, dezamăgitor  Ianis, înlocuit după pauză în meciul Estrela - Alverca, prima partidă ca titular în Portugalia
Citește și
Stoica, dezamăgitor Ianis, înlocuit după pauză în meciul Estrela - Alverca, prima partidă ca titular în Portugalia
Citește mai mult
Stoica, dezamăgitor  Ianis, înlocuit după pauză în meciul Estrela - Alverca, prima partidă ca titular în Portugalia

Mihai Stoica, despre reacțiile lui Mirel Rădoi: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit”

„Așa îl știu pe Rădoi. Un om care, în tensiunea meciului, și când era jucător, dar și acum, trăiește altfel. Nici măcar nu caută să se cenzureze. Ăsta e Mirel. Eu n-aș putea să fac un comentariu negativ, pentru că sunt la fel, doar că am îmbătrânit acum.

Eu mi-am rupt mâna dând în pereți. La Galați, am găurit ușa de la birou după ce am dat cu capul în ea. Pentru un coleric, în momentul în care adrenalina se ridică la cote maxime, cum se întâmplă la un gol, asta e o manifestare normală pentru un om care trăiește la nivelul ăsta.

Noi, colericii, cam așa facem. Au trecut anii peste el, dar tot tânăr e, are 44 de ani. Să ajungă la 60 și se mai calmează. Când cineva te bârâie...

Eu ce am făcut în 2005? De ce am reacționat așa? Înjura omul ăla de mă înnebunea. Și de familie, și de tot! Și mi s-a pus pata. Trebuia să tac din gură și să-mi văd de treabă”, a declarat oficialul roș-albaștrilor, la Prima Sport.

În 2005, Mihai Stoica a coborât din loja FCSB-ului, alături de un bodyguard, și l-a lovit cu pumnul pe un suporter aflat în tribune.

Și în trafic făceam din astea. Acum, aviz amatorilor, mă poate înjura oricine în trafic că merg mai departe. Există situații când sunt înjurat și deschid geamul ca să fac cu mâna. Mihai Stoica

Ultima ieșire nervoasă a lui Mirel Rădoi a avut loc pe 24 august 2025, la meciul dintre Craiova și Petrolul, scor 2-0.

Până la golul de 1-0, Rădoi primise critici din partea unui suporter aflat la tribună, în spatele băncii, pentru că echipa pasa foarte mult în spate, iar fanul credea că nu se forțează victoria.

După reușită, Rădoi s-a întors direct spre respectivul suporter, iar după un schimb de replici în care antrenorul îi făcea semn suporterului să coboare din tribună și să îi ia locul, tehnicianul a dat de pământ cu ecusonul de antrenor.

Apoi, într-un exces de furie, acesta s-a îndreptat către banca de rezerve pe care a lovit-o violent cu pumnul.

Reacție nervoasă Rădoi
Reacție nervoasă Rădoi

Galerie foto (5 imagini)

Reacție nervoasă Rădoi Reacție nervoasă Rădoi Reacției nervoasă Rădoi Reacție nervoasă Răadoi Reacție nervoasă Rădoi
+5 Foto
labels.photo-gallery

În urmă cu două săptămâni, după o victorie pe teren propriu (1-0 cu Hermannstadt), Rădoi a fost nemulțumit de evoluția elevilor săi, iar la finalul partidei a fost surprins lovind copertina băncii de rezerve.

Îl apără pe Rădoi Mihai Stoica, despre reacțiile tehnicianului: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit” Îl apără pe Rădoi Mihai Stoica, despre reacțiile tehnicianului: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit”

La eșecul de pe Cluj Arena (2-1) din sezonul trecut, Rădoi a avut un derapaj șocant la adresa unui oficial al clujenilor, care l-ar fi înjurat.

„N-aș vrea să dau nume, dar m-au înjurat de pe bancă. M-au înjurat de morți, de familie, de pe banca celor de la U Cluj.

Le-am cerut să mă înjure de orice, dar nu de morți, pentru că altfel nu rămâne decât unul dintre noi viu”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport, la acel moment.

Tot sezonul trecut, Rădoi a apărut în lacrimi la conferința de presă, după Craiova - Rapid 1-2.

Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport
Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport

Galerie foto (5 imagini)

Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport Craiova - Rapid. Mirel Rădoi, în lacrimi după eșec. Foto: Prima Sport
+5 Foto
labels.photo-gallery

La momentul respectiv, eșecul cu Rapid era cel care îi scotea pe olteni din lupta pentru titlu.

„Am mai trăit o umilință de genul ăsta la echipa națională cu Norvegia, 0-4, dar valoarea era prea mare. Între Haaland și noi. Mi-e greu să înțeleg în seara asta”, a fost o parte din scurta declarație de atunci a lui Mirel Rădoi.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”
Stranieri
00:59
Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”
Citește mai mult
Întrebările evitate de Chivu Subiectul driblat de antrenorul lui Inter după victoria cu Torino: „Sunt stors, să vorbim doar despre meci”
„Mi-e jenă să vorbesc” Mihai Stoica, îngrijorat de diferența față de Craiova: „Ar fi o neobrăzare să vorbesc de pe loc de baraj”
Superliga
22:37
„Mi-e jenă să vorbesc” Mihai Stoica, îngrijorat de diferența față de Craiova: „Ar fi o neobrăzare să vorbesc de pe loc de baraj”
Citește mai mult
„Mi-e jenă să vorbesc” Mihai Stoica, îngrijorat de diferența față de Craiova: „Ar fi o neobrăzare să vorbesc de pe loc de baraj”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
Universitatea Craiova Mihai Stoica Mirel Radoi liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share