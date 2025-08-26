Îl apără pe Rădoi Mihai Stoica, despre reacțiile tehnicianului: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre reacțiile nervoase pe care le-a avut Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova.

Tehnicianul oltenilor a fost din nou protagonistul unui episod controversat pe banca Craiovei, iar în ultimele patru luni a adunat patru astfel de momente.

Mihai Stoica, despre reacțiile lui Mirel Rădoi: „Ăsta e Mirel! Și eu sunt la fel, dar am îmbătrânit”

„Așa îl știu pe Rădoi. Un om care, în tensiunea meciului, și când era jucător, dar și acum, trăiește altfel. Nici măcar nu caută să se cenzureze. Ăsta e Mirel. Eu n-aș putea să fac un comentariu negativ, pentru că sunt la fel, doar că am îmbătrânit acum.

Eu mi-am rupt mâna dând în pereți. La Galați, am găurit ușa de la birou după ce am dat cu capul în ea. Pentru un coleric, în momentul în care adrenalina se ridică la cote maxime, cum se întâmplă la un gol, asta e o manifestare normală pentru un om care trăiește la nivelul ăsta.

Noi, colericii, cam așa facem. Au trecut anii peste el, dar tot tânăr e, are 44 de ani. Să ajungă la 60 și se mai calmează . Când cineva te bârâie...

Eu ce am făcut în 2005? De ce am reacționat așa? Înjura omul ăla de mă înnebunea. Și de familie, și de tot! Și mi s-a pus pata. Trebuia să tac din gură și să-mi văd de treabă”, a declarat oficialul roș-albaștrilor, la Prima Sport.

În 2005, Mihai Stoica a coborât din loja FCSB-ului, alături de un bodyguard, și l-a lovit cu pumnul pe un suporter aflat în tribune.

Și în trafic făceam din astea. Acum, aviz amatorilor, mă poate înjura oricine în trafic că merg mai departe. Există situații când sunt înjurat și deschid geamul ca să fac cu mâna. Mihai Stoica

Ultima ieșire nervoasă a lui Mirel Rădoi a avut loc pe 24 august 2025, la meciul dintre Craiova și Petrolul, scor 2-0.

Până la golul de 1-0, Rădoi primise critici din partea unui suporter aflat la tribună, în spatele băncii, pentru că echipa pasa foarte mult în spate, iar fanul credea că nu se forțează victoria.

După reușită, Rădoi s-a întors direct spre respectivul suporter, iar după un schimb de replici în care antrenorul îi făcea semn suporterului să coboare din tribună și să îi ia locul, tehnicianul a dat de pământ cu ecusonul de antrenor.

Apoi, într-un exces de furie, acesta s-a îndreptat către banca de rezerve pe care a lovit-o violent cu pumnul.

În urmă cu două săptămâni, după o victorie pe teren propriu (1-0 cu Hermannstadt), Rădoi a fost nemulțumit de evoluția elevilor săi, iar la finalul partidei a fost surprins lovind copertina băncii de rezerve.

La eșecul de pe Cluj Arena (2-1) din sezonul trecut, Rădoi a avut un derapaj șocant la adresa unui oficial al clujenilor, care l-ar fi înjurat.

„N-aș vrea să dau nume, dar m-au înjurat de pe bancă. M-au înjurat de morți, de familie, de pe banca celor de la U Cluj.

Le-am cerut să mă înjure de orice, dar nu de morți, pentru că altfel nu rămâne decât unul dintre noi viu”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport, la acel moment.

Tot sezonul trecut, Rădoi a apărut în lacrimi la conferința de presă, după Craiova - Rapid 1-2.

La momentul respectiv, eșecul cu Rapid era cel care îi scotea pe olteni din lupta pentru titlu.

„Am mai trăit o umilință de genul ăsta la echipa națională cu Norvegia, 0-4, dar valoarea era prea mare. Între Haaland și noi. Mi-e greu să înțeleg în seara asta”, a fost o parte din scurta declarație de atunci a lui Mirel Rădoi.

