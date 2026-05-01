„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”

Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga de la FCSB, a fost amendat luna trecută cu 20.000 de euro pentru că a venit târziu în România după ce a fost învoit de club, ca să fie prezent la nașterea copilului său

Apărătorul muntenegrean nu a acceptat sancțiunea și a dat în judecată clubul. El a fost titular totuși în 3 meciuri de când a ales să meargă pe calea legală.

Gigi Becali: „Pe mine mă interesează că mă dai în judecată?”

„El n-a venit, ba că avionul, că a pierdut pașaportul, minciuni. Bă, păi, dacă fac toți așa, ce facem? Amendă! Conform regulamentului. Iar el a făcut conform legilor. «Nu sunt de acord, să spună judecătorii, comisiile». Să spună!

Pe mine mă interesează că mă dai în judecată? Suntem tot prieteni. Nu fac eu șicane de copii, șicane de 2 lei.

Amenda a fost dată pentru că altfel nu se poate. Altfel pleacă toți, vin când vor. Trebuie să primească amendă”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Noi considerăm că trebuie să plătească”

„Când există o hotărâre definitivă, se reţin sau nu banii. Momentan ne judecăm, se antrenează, joacă. Suntem într-o relaţie foarte bună, doar că s-a întâmplat ceva. Noi considerăm că trebuie să plătească, dar important e ce vor considera comisiile abilitate.

Ştiam că asta e va întâmpla din secunda unu (n.r. – că Radunovic va acţiona în instanţă). Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie, în şedinţa în care a fost invitat şi Risto. Ne-a explicat varianta lui, i-am explicat varianta noastră şi asta este.

Amenda e mare şi e logic să se lupte pentru banii lui, mai ales că el susţine în continuare chiar că şi-a pierdut paşaportul. N-am înţeles… a sărit din buzunar paşaportul? Asta este, vedem la comisii ce se va întâmpla”, a declarat ieri MM Stoica, la Prima Sport.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport