„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO. Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”

FCSB - AUDA 2-3. Risto Radunovic (34 de ani) a vorbit despre eșecul surprinzător din manșa tur a „dublei” din turul doi preliminar al Conference League.

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Fundașul stânga al roș-albaștrilor s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultat și a criticat și arbitrajul brigăzii din Israel.

FCSB - FK AUDA 2-3 . Risto Radunovic: „Îmi pare rău că nu a fost VAR”

În ciuda rezultatului nefast, jucătorul muntenegrean s-a declarat încrezător în ceea ce privește returul.

„Știam că nu va fi un meci ușor, dar nu mă așteptam la așa ceva. Am primit trei goluri, foarte multe. Mai avem un meci și trebuie să avem încredere că o să trecem.

Nimic nu e gata, nu suntem deloc mulțumiți de cum a decurs meciul. Nu mi-a plăcut arbitrajul. Nu vreau să discut, dar îmi pare rău că nu a fost VAR.

N-am revăzut nimic. Au fost situații complicate. Avem 90 de minute să întoarcem acest scor. Avem lucruri de îmbunătățit și vom face meciuri bune.

Sper ca Stoian și Bîrligea să fie bine la retur. Vom fi 100% la retur. Mister e încrezător, noi la fel. Jucătorii noi au și ei nevoie de timp.

Muzica? (n.r. - adversarii treceau cu muzica la maximum pe lângă Radunovic) Au câștigat meciul, așa gândesc adversarii acum. Sper să ne calificăm la retur”, a declarat Risto Radunovic.

Returul „dublei” dintre FCSB și FK Auda este programat joia viitoare, cu începere de la ora 19:00. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și exclusiv online pe Voyo.

FOTO. FCSB - FK Auda 2-3

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