„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”

Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul campioanei României a criticat dur evoluția echipei sale de pe „Rajko Mitic”.

Stoperul crede că „roș-albaștrii” ar fi meritat mai multe puncte în clasamentul Europa League.

FCSB a evoluat timp de peste o oră de joc cu un om în plus, după cartonașul roșu încasat de Tebo Uchenna.

Steaua Roșie - FCSB 1-0 . Radunovic, analiză dură după campania dezastruoasă din Europa LEague

La finalul partidei, Risto Radunovic a tras un semnal de alarmă, după ce FCSB a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în Europa League.

„Am pierdut meciul cu jucător în plus 60 de minute. E inexplicabil, dar sunt lucruri pe care trebuie să le analizăm, să le facem mai bine, să ne revenim.

Aceste lucruri nu le merită nici suporterii, nici noi. Trebuie să ieșim din pasa proastă”.

Fundașul muntenegrean consideră că „roș-albaștrii” au pierdut duelul de la Belgrad din cauza propriilor greșeli.

„Nu înțeleg, sunt foarte dezamăgit că am avut un jucător în plus și nu s-a văzut. Când am jucat cu Basel am arătat mult mai bine, dar meciul de astăzi nu trebuia să îl pierdem. Ne-am bătut singuri ”

Trebuie să câștigăm meciurile, nu să ne gândim la primăvara europeană”, a continuat Radunovic.

Risto Radunovic: „ N-am avut nici noroc”

„Dacă analizam toate meciurile din Europa, cu Basel am meritat mai mult, cu Bologna nu zic că au avut 2-0, dar repriza a doua a fost foarte bună.

Young Boys e un adversar cu care trebuie să faci puncte. Nu îmi găsesc cuvintele, n-am avut nici noroc.

Sper ca toată lumea să înțeleagă situația, să ne unim și să ieșim din situația asta”, a spus fundașul muntenegrean.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

VIDEO. Radunovic, după Steaua Roșie - FCSB 1-0 : „ Ne-am bătut singuri”

