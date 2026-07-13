Moarte-șoc în fotbalul european Un arbitru exclus de FIFA de la CM 2026 a decedat subit » În aprilie, fusese acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor

Arbitrul olandez Rob Dieperink (38 de ani) a murit la câteva săptămâni după ce FIFA îl eliminase de pe lista de arbitri VAR care urmau să participe la Campionatul Mondial 2026.

În aprilie, Dieperink fusese arestat la Londra, fiind suspectat de agresiune sexuală asupra unui minor de 17 ani, caz clasat ulterior din lipsă de probe.

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Deși dosarul a fost închis, iar poliția britanică nu a formulat acuzații, FIFA l-a scos pe Dieperink de pe lista oficialilor pentru Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic. Arbitrul urma să facă parte din echipa VAR a „centralului” Danny Makkelie.

Rob Dieperink, arbitrul de 38 de ani scos de FIFA de la Mondial, a decedat

Poliția încă anchetează circumstanțele morții lui Rob Dieperink, iar cauza decesului nu a fost stabilită. Luni, mai mulți polițiști erau prezenți la domiciliul arbitrului olandez, conform telegraaf.nl.

Dieperink a debutat în fotbalul profesionist olandez în 2012 și a arbitrat în Eredivisie începând cu 2017. În ultimii ani, el a lucrat și ca arbitru video în competiții internaționale, inclusiv la EURO 2024.

Incidentul care i-a marcat cariera s-a produs după meciul Crystal Palace - Fiorentina, scor 3-0, din sferturile Conference League. Dieperink, aflat atunci în brigadă ca VAR, a fost reținut într-un hotel din Londra.

Poliția Metropolitană a anunțat ulterior că a analizat probele disponibile, inclusiv imagini video și dispozitive digitale, dar că „pragul probatoriu nu a fost atins”, motiv pentru care nu au fost luate alte măsuri.

După clasarea dosarului, Dieperink a spus că a fost acuzat pe nedrept și că a cooperat complet cu anchetatorii, dar și cu FIFA, UEFA și KNVB.

Mă întristează foarte mult că am fost acuzat pe nedrept. Am cooperat pe deplin cu ancheta poliției și am fost complet transparent, încă de la început, față de FIFA, UEFA și KNVB. Este păcat că FIFA a decis să nu mă desemneze pentru Campionatul Mondial. Bineînțeles, sunt dezamăgit. Rob Dieperink, fost arbitru olandez

Federația olandeză l-a susținut public după închiderea dosarului și a transmis că nu există motive să nu-l mai delege pe Dieperink la meciuri din campionatul Olandei.

Forul olandez a transmis un mesaj de adio după moartea arbitrului.

„Suntem șocați și profund întristați de moartea arbitrului Rob Dieperink. Prin Rob, arbitrajul pierde un oficial foarte apreciat, cu experiență internațională, dar mai presus de toate un coleg bun și implicat.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui, prietenii și toți cei dragi. Le dorim multă putere în aceste momente grele”, a transmis KNVB.

Dieperink a arbitrat 280 de meciuri în fotbalul profesionist olandez, dintre care 84 în Eredivisie și 162 în Keuken Kampioen Divisie. Ultimul său meci a fost PEC Zwolle - Heracles Almelo, disputat pe 3 mai 2026.

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