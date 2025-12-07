Liga 2, etapa #16 Corvinul Hunedoara, remiză la Iași » Rezultatele + Clasamentul actualizat

- Poli Iași și Corvinul Hunedoara au încheiat la egalitate duelul din Copou, scor 0-0, în ultima partidă a etapei #16 din Liga 2.
Liderul campionatului, Corvinul Hunedoara, nu a putut înscrie pe terenul „studenților” din Iași. Ca urmare a acestui rezultat, trupa lui Florin Maxim rămâne pe prima poziție, la 7 puncte de ASA Târgu Mureș, ocupanta locului secund.
Poli Iași - Corvinul 0-0
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)
Metalul Buzău - Ceahlăul 2-1
- Au marcat: Șaim-Tudor (min. 10), Robu (min. 70) / Davordzie (min. 7, pen.)
- Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți: Voicu Cristian și Zamfir Doru
- Stadion: Metalul (Buzău)
CS Tunari - Sepsi 0-2
- Au marcat: Heras (min. 41, 63)
- live pe frf.tv
- Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț. Asistenți: Vițelaru Cosmin și Mihăilă Alexandru
- Stadion: Central Arsenal Tunari (Ilfov)
S-a jucat:
CS Afumați - CSC Șelimbăr 1-0
- A marcat: A. Iamandache (min. 68)
- Arbitru: Anton Sergiu. Asistenți: Bărbulescu Marius și Florea Bianca.
- Stadion: Voința (Ilfov)
CS Dinamo - ASA Târgu Mureș 0-2
- Au marcat: Măgerușam (min. 58), C. Ciobanu (min. 90+4)
Arbitru: Bădărău Raul Sebastian. Asistenți: Nistor Daniel și Ivanov Roxana.
Stadion: CNAF Buftea sintetic (Ilfov)
CSM Slatina - CSM Olimpia Satu Mare 3-1
- Au marcat: Șoptirean (min. 41), M. Bărăitaru (min. 69), R. Lăpădătescu (min. 74) / G. Carpa (min. 5)
- Arbitru: Hrușcă Dan. Asistenți: Pricop Antonio și Iftode David Ioan
- Stadion: 1 Mai (Olt)
FC Bacău - Steaua București 3-2
- Au marcat: Cîrstean (min. 5), A. Pavel (min. 25, min. 35) / I. Doană (min. 54, min. 90+4)
- Arbitru: Răcoare Arthur. Asistenți: Alexandru Eugen Petre și Contofan Iulian.
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)
FC Voluntari - CSC Dumbrăvița 3-1
- Au marcat: M. Babic (min. 17, min. 21), A. Git (min. 69) / S. Popovici (min. 66)
- Arbitru: Bădoiu Marius. Asistenți: Iftode Florin și Nan Marilena.
- Stadion: Anghel Iordănescu (Ilfov)
Gloria Bistrița - Câmpulung 6-0
- Au marcat: Mensah (min. 6), Cavar (min. 56, min. 57), R. Tavares (min. 67), M. Salka (min. 71), S. Vișinar (min. 80)
- Arbitru: Ioniță Eduard Asistenți: Dumitrache Ștefan și Andrei Ionuț Răzvan
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa Năsăud)
CSM Reșița - Bihor 2-3, live
- Au marcat: R. Jerdea (min. 23, min. 71) / A. Chirițoiu (min. 3, min. 15), I. Hora (min. 64)
- Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Ghiciulescu Raul Constantin și Nagy Daniel
- Stadion: Mircea Chivu (Caraș Severin)
Concordia Chiajna - Chindia Târgoviște 0-1
- A marcat: D. Celea (min. 9)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|16
|40
|2
|ASA Tg. Mureș
|16
|33
|3
|FC Bihor
|16
|32
|4
|Steaua București
|16
|30
|5
|FC Voluntari
|16
|30
|6
|Sepsi
|15
|30
|7
|CSM Reșița
|16
|29
|8
|Metalul Buzău
|16
|29
|9
|Chindia Târgoviște
|16
|27
|10
|Poli Iași
|16
|25
|11
|Concordia Chiajna
|16
|24
|12
|CS Afumați
|16
|24
|13
|FC Bacău
|16
|20
|14
|CSM Slatina
|16
|19
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|16
|18
|16
|CSC Dumbrăvița
|16
|15
|17
|CSC 1599 Șelimbăr
|16
|13
|18
|Gloria Bistrița
|16
|13
|19
|CS Dinamo București
|16
|12
|20
|Câmpulung
|16
|9
|21
|Tunari
|16
|8
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|16
|7