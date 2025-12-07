 Liga 2, etapa #16 Corvinul Hunedoara, remiză la Iași »  Rezultatele + Clasamentul actualizat 
Trofeu Liga 2 FOTO: FRF
Liga 2

Liga 2, etapa #16 Corvinul Hunedoara, remiză la Iași » Rezultatele + Clasamentul actualizat

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 14:43
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 14:45
  • Poli Iași și Corvinul Hunedoara au încheiat la egalitate duelul din Copou, scor 0-0, în ultima partidă a etapei #16 din Liga 2.

Liderul campionatului, Corvinul Hunedoara, nu a putut înscrie pe terenul „studenților” din Iași. Ca urmare a acestui rezultat, trupa lui Florin Maxim rămâne pe prima poziție, la 7 puncte de ASA Târgu Mureș, ocupanta locului secund.

Poli Iași - Corvinul 0-0

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Metalul Buzău - Ceahlăul 2-1

  • Au marcat: Șaim-Tudor (min. 10), Robu (min. 70) / Davordzie (min. 7, pen.)
  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți: Voicu Cristian și Zamfir Doru
  • Stadion: Metalul (Buzău)

CS Tunari - Sepsi 0-2

  • Au marcat: Heras (min. 41, 63)
  • live pe frf.tv
  • Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț. Asistenți: Vițelaru Cosmin și Mihăilă Alexandru
  • Stadion: Central Arsenal Tunari (Ilfov)

S-a jucat:

CS Afumați - CSC Șelimbăr 1-0

  • A marcat: A. Iamandache (min. 68)
  • Arbitru: Anton Sergiu. Asistenți: Bărbulescu Marius și Florea Bianca.
  • Stadion: Voința (Ilfov)

CS Dinamo - ASA Târgu Mureș 0-2

  • Au marcat: Măgerușam (min. 58), C. Ciobanu (min. 90+4)

Arbitru: Bădărău Raul Sebastian. Asistenți: Nistor Daniel și Ivanov Roxana.
Stadion: CNAF Buftea sintetic (Ilfov)

CSM Slatina - CSM Olimpia Satu Mare 3-1

  • Au marcat: Șoptirean (min. 41), M. Bărăitaru (min. 69), R. Lăpădătescu (min. 74) / G. Carpa (min. 5)
  • Arbitru: Hrușcă Dan. Asistenți: Pricop Antonio și Iftode David Ioan
  • Stadion: 1 Mai (Olt)

FC Bacău - Steaua București 3-2

  • Au marcat: Cîrstean (min. 5), A. Pavel (min. 25, min. 35) / I. Doană (min. 54, min. 90+4)
  • Arbitru: Răcoare Arthur. Asistenți: Alexandru Eugen Petre și Contofan Iulian.
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)
FC Voluntari - CSC Dumbrăvița 3-1

  • Au marcat: M. Babic (min. 17, min. 21), A. Git (min. 69) / S. Popovici (min. 66)
  • Arbitru: Bădoiu Marius. Asistenți: Iftode Florin și Nan Marilena.
  • Stadion: Anghel Iordănescu (Ilfov)

Gloria Bistrița - Câmpulung 6-0

  • Au marcat: Mensah (min. 6), Cavar (min. 56, min. 57), R. Tavares (min. 67), M. Salka (min. 71), S. Vișinar (min. 80)
  • Arbitru: Ioniță Eduard Asistenți: Dumitrache Ștefan și Andrei Ionuț Răzvan
  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa Năsăud)

CSM Reșița - Bihor 2-3, live

  • Au marcat: R. Jerdea (min. 23, min. 71) / A. Chirițoiu (min. 3, min. 15), I. Hora (min. 64)
  • Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Ghiciulescu Raul Constantin și Nagy Daniel
  • Stadion: Mircea Chivu (Caraș Severin)

Concordia Chiajna - Chindia Târgoviște 0-1

  • A marcat: D. Celea (min. 9)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1640
2ASA Tg. Mureș1633
3FC Bihor1632
4Steaua București1630
5FC Voluntari1630
6Sepsi1530
7CSM Reșița1629
8Metalul Buzău 1629
9Chindia Târgoviște 1627
10Poli Iași 1625
11Concordia Chiajna 1624
12CS Afumați 1624
13FC Bacău1620
14CSM Slatina1619
15Ceahlăul P. Neamț1618
16CSC Dumbrăvița1615
17CSC 1599 Șelimbăr1613
18Gloria Bistrița1613
19CS Dinamo București1612
20Câmpulung169
21Tunari168
22CSM Olimpia Satu Mare167

ceahlaul piatra neamt liga 2 steaua bucuresti gloria bistrita Poli Iasi cs dinamo Corvinul Hunedoara sepsi sfantu gheorghe csm slatina
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share