Lewandowski, uluit de manevra Barcelonei Ce i-a cerut conducerea atacantului polonez + Discuția incredibilă cu bucătarul echipei

(37 de ani), atacantul polonez al celor de la Barcelona, s-a confruntat cu o situație ciudată la finele sezonului 2022. Catalanii i-au cerut fotbalistului să nu mai marcheze, pentru a evita plata unui bonus de 2,5 milioane de euro către Bayern Munchen.

Robert Lewandowski a fost transferat de Barcelona în vara anului 2022 de la Bayern Munchen în schimbul sumei de 45 de milioane de euro.

Barcelona i-a cerut lui Lewandowski să nu mai marcheze

Sebastian Staszewski, autorul biografiei lui Lewandowski, intitulată „Lewandowski. Cel adevărat”, a dezvăluit un episod care l-a lăsat mască pe atacant, scrie marca.com.

Concret, cu două etape rămase din sezonul 2022-23 din La Liga, atacantul a avut o întâlnire cu mai mulți membri ai Consiliului de Administrație, inclusiv cu Joan Laporta (65 de ani), președintele clubului catalan.

La acel moment, Barcelona își asigurase deja matematic titlul, iar Lewandowski era golgheterul ligii cu 23 de goluri, iar șefii clubului i-au cerut să nu mai marcheze.

Motivul era unul simplu. Barcelona ar fi trebuit să-i plătească lui Bayern suma de 2,5 milioane de euro, dacă Lewandowski ar fi atins borna de 25 de goluri.

Cerința l-a surprins pe polonez, deoarece nu s-a mai confruntat niciodată în cariera lui cu o asemenea cerere.

Ce a urmat? Integralist în ultimele două meciuri ale sezonului 2022 - 2023, atacantul nu și-a mai trecut numele pe tabela de marcaj. Nu se știe dacă intenționat sau nu.

Cu toate acestea, a câștigat Trofeul Pichichi, premiul pentru cel mai bun marcator în fața francezului Karim Benzema, jucător la Real Madrid în acel moment.

Un alt moment care l-a surprins pe polonez a fost atunci când, într-o deplasare, l-a întrebat pe bucătarul echipei de ce opțiunile de carne și pește din meniu sunt limitate: „Trebuie să facem economie” a fost răspunsul.

12 goluri a marcat Robert Lewandowski în acest sezon, în toate competițiile

