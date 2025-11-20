CFR Cluj, răspuns pentru FCSB Ce se întâmplă cu transferurile lui Munteanu şi Emerllahu: „Acolo vrem să-i vindem” +7 foto
Louis Munteanu și Lindon Emerllahu/ Foto: montaj GOLAZO.ro
CFR Cluj, răspuns pentru FCSB Ce se întâmplă cu transferurile lui Munteanu şi Emerllahu: „Acolo vrem să-i vindem”

Alexandru Smeu
Publicat: 20.11.2025, ora 12:48
Actualizat: 20.11.2025, ora 12:48
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani) să ajungă la FCSB.

Gigi Becali a discutat cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, și ar fi ajuns la un acord pentru ca cei doi fotbaliști să ajungă la FCSB în această iarnă.

Discuțiile s-ar fi complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, dorindu-și să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB.

Iuliu Mureșan: „Sperăm să-i vindem în străinătate”

Președintele de la CFR Cluj a declarat că ardelenii au sistat negocierile cu FCSB, în privința unui viitor transfer al celor doi fotbaliști la campioana României.

„Acum nu sunt discuții cu FCSB pentru niciun jucător. Au fost în trecut discuții pentru Emerllahu. Oricum, CFR, în ultima vreme, a fost un furnizor de jucători pentru celelalte cluburi din Liga 1. La Rapid sunt șapte jucători și Bîrligea la FCSB.

Erau aproape Emerllahu și Louis Munteanu să meargă la FCSB, dar sperăm să-i vindem în străinătate, pentru a primi bani mai mulți.

La Louis Munteanu era diferență de cerere și ofertă. Îți dai seama, dacă îți vinzi cel mai bun jucător în străinătate, primești mai mulți bani”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de prosport.ro

4.500.000 de euro
ar fi urmat să achite FCSB pentru Louis Munteanu și Lindon Emerllahu

  • Louis Munteanu, 23 de ani, este cotat la 5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.
  • Atacantul are 2 goluri și 3 pase decisive în 15 meciuri din acest sezon
  • Sezonul anterior a marcat 25 de goluri în toate competițiile, în cele 42 de meciuri jucate

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (7).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (7).jpg

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
CFR Cluj transfer Iuliu Muresan fcsb louis munteanu Lindon Emerllahu
14:45
Mai multe știri de ultimă oră

