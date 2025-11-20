Cine decide soarta României FIFA a invitat trei mari jucători pentru a participa activ la tragerea la sorți a barajelor CM
Campionatul Mondial

Cine decide soarta României FIFA a invitat trei mari jucători pentru a participa activ la tragerea la sorți a barajelor CM

  • Naționala află astăzi pe cine va înfrunta în semifinalele play-off-ului Campionatului Mondial și ce ar aștepta-o într-o posibilă finală. 
  • Echipa lui Mircea Lucescu are patru posibile adversare pentru semifinale: Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. 
  • Descoperă mai jos pe cine a invitat FIFA să facă tragerea la sorți de astăzi, care începe la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1, Prima Sport și Digi Sport.

Astăzi, joi, 20 noiembrie, știm ce ne așteaptă în barajul Campionatului Mondial.

Aflăm și cu cine vor juca „tricolorii” pe 26 martie 2026, în semifinalele play-off-ului, și ce rivali am putea avea dacă ne calificăm în finala din 31 martie.

FIFA începe tragerea cu play-off-ul intercontinental și continuă cu Europa

FIFA organizează la sediul său de la Zurich tragerea la sorți pentru cele două baraje:

  • Play-off-ul intercontinental, la care participă Irak, RD Congo, Bolivia, Jamaica, Surinam și Noua Caledonie. Se califică la CM câștigătoarele celor două finale. 
  • Play-off-ul pentru zona Europa. Participă 16 naționale, împărțite în patru trasee, fiecare cu semifinale și finală. Se califică la turneul de anul viitor câștigătoarele celor patru finale. 

Ceremonia începe la ora 14:00 și se desfășoară în această ordine, fără pauză între ele.

6 locuri
mai sunt disponibile pentru Mondialul viitor (11 iunie - 19 iulie 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic)

Materazzi, Karembeu și Dahlin decid viitorul României

FIFA a invitat trei vedete ale fotbalului internațional să participe activ la tragerea la sorți. Trei foști jucători care au influențat CM.

  • Marco Materazzi, 52 de ani, a cucerit titlul mondial în 2006 cu Italia. În finală, a înscris un gol, a provocat eliminarea lui Zidane și a transformat un penalty la loviturile de departajare. 
  • Christian Karembeu, 54 de ani, a devenit campion al lumii cu Franța, în 1998. A marcat unicul gol al carierei la națională împotriva României, la 3-1 în Ghencea pe 11 octombrie 1995, în preliminariile Euro 1996.
Martin Dahlin, duel cu Didi Prodan la Suedia - România (CM 1994) Foto: Imago Martin Dahlin, duel cu Didi Prodan la Suedia - România (CM 1994) Foto: Imago
Martin Dahlin, duel cu Didi Prodan la Suedia - România (CM 1994) Foto: Imago
  • Martin Dahlin, 57 de ani, locul 3 cu Suedia la CM 1994. A fost titular la victoria scandinavilor în fața României, 2-2, 5-4 la penalty-uri în „sferturi”. 

