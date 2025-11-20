Vești bune pentru Rapid Victor Angelescu a făcut anunțul: „Au început alergările”

Victor Angelescu, președinte și acționarul minoritar de la Rapid, a venit cu vești bune pentru fanii giuleșteni.

Andrei Borza (20 de ani), fundaș stânga, și Drilon Hazrollaj (21 de ani), extrema dreaptă din Kosovo, sunt la un pas de revenirea pe gazon.

CFR Cluj - Rapid va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duminică, de la ora 20:30.

Angelescu spune că cei doi au început deja alergările, iar Constantin Gâlcă (53 de ani) se va putea baza pe ei cât de curând.

Victor Angelescu: „Borza și Drilon au început alergările”

„Borza a început alergările, la fel și Drilon (n.r. Hazrollaj)”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Andrei Borza nu a mai evoluat într-un meci oficial de pe 29 august, de la victoria giuleștenilor, 2-0, împotriva celor de la UTA Arad.

Fundașul stânga a fost accidentat la acțiunea echipei naționale din luna septembrie. Fotbalistul a ratat astfel și șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României.

Andrei Borza/ Foto: sportpictures.eu

Christopher Braun (34 de ani), Răzvan Onea (27 de ani) sau Robert Bădescu (20 de ani) au fost fotbaliștii folosiți de Constantin Gâlcă în această perioadă.

2.500.000 de euro este cota lui Andrei Borza, potrivit transfermarkt.ro

Adus în această vară de Rapid, Drilon Hazrollaj a bifat ultimele minute la remiza cu FCSB 2-2, din 17 august.

Extrema dreapta din Kosovo a jucat doar în 5 meciuri pentru Rapid, însă nu a reușit să facă nimic notabil.

900.000 de euro este cota lui Drilon Hazrollaj, potrivit transfermarkt.ro

