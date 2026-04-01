Radiografia unui eșec mondial Italia, fără identitate. 3 campanii eșuate. Un jucător a trăit drama tuturor ratărilor. Ce echipă avea la CM 2006 și cum e acum!
Italia lui Moise Kean nu s-a putut califica la Mondial Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 19:00
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 19:00
  • Italia nu mai poate câștiga nici la penaltyurile care au făcut-o „regina” lumii și a Europei. Învinsă de Bosnia la 11 metri.
  • Serie neagră în barajele CM: a treia oară eliminată! Principala cauză a acestui dezastru în lanț. Nici campionii mondiali n-au salvat-o!
  • Care este unicul jucător prezent la toate cele trei campanii încheiate cu o imensă dezamăgire. 

Italia e imaginea suferinței, la pământ, distrusă, în lacrimi. Învinsă, eliminată, departe de cea mai importantă competiție a lumii a treia oară la rând.

„Copiii noștri vor vedea alt Mondial fără Italia”, a spus Leonardo Spinazzola, transfigurat, după înfrângerea suferită în Bosnia.

Nicio altă mare echipă care a cucerit cel puțin o dată CM nu a avut un asemenea colaps, cu o triplă ratare.

4 titluri mondiale
are Italia (1934, 1938, 1982, 2006), la fel ca Germania. Doar Brazilia a câștigat mai multe (5)

Italia, trădată și de loviturile de pedeapsă

Nici penaltyurile nu mai ajută squadra azzurra. În ultimii 20 de ani, au fost punctul forte. Nu și acum.

  • Finala CM 2006: 1-1, 5-3 la 11 metri cu Franța. Campionii lumii. 
  • Semifinala CE 2020: 1-1, 4-2 la 11 metri cu Spania. 
  • Finala CE 2020: 1-1, 3-2 la 11 metri cu Anglia. Campionii Europei. 

Și ce s-a întâmplat marți seară, la Zenica!

  • Finală baraj CM 2026: 1-1, 1-4 la 11 metri cu Bosnia. 

Reacția presei locale, furibundă: „Plecați toți acasă!”.

Gazzetta dello Sport: „Toți acasă!"
Gazzetta dello Sport: „Toți acasă!” L'Equipe: „Italia, încă la pământ” Marca: „Al treilea eșec mondial” Quotidiano Sportivo: „S-a dus și punctul cu var. Blestem mondial” Tuttosport: „Dispăreți!”
Diferență colosală între Italia 2006 și Italia 2026

Nici jucătorii nu mai sunt ce erau odată în naționala albastră. Cu atât mai puțin selecționerul.

Între echipa care a cucerit titlul mondial în 2006 și cea care a eșuat în acest play-off e diferență colosală. Niciunul dintre actualii internaționali n-ar fi avut loc în primul „11” în urmă cu două decenii.

  • ITALIA 2006: Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Nesta, Grosso - Gattuso, Pirlo - Camoranesi, Totti, Del Piero - Toni. 
Fabio Cannavaro și trofeul mondial. Foto: Imago
Pe bancă era Marcello Lippi, unul dintre marii antrenori peninsulari.

  • ITALIA 2026: Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco - Kean, Retegui. Și Gennaro Gattuso tehnician. 

Italia deziluziei: după două turnee foarte slabe, trei baraje compromise

Semnele negative începuseră să se vadă de la cele două competiții ce au succedat titlului mondial.

  • CM 2010. Locul 4 în grupă, după 1-1 cu Paraguay (a fost condusă), 1-1 cu Noua Zeelandă (din nou în dezavantaj), 2-3 cu Slovacia (a fost 0-2 și 1-3).
  • CM 2014. Locul 3 în serie, după 2-1 cu Anglia, 0-1 cu Costa Rica, 0-1 cu Uruguay. 

De atunci, n-au mai prins turneul final. Au pierdut trei baraje, unul după altul.

  • CM 2018, ratat! 0-1 (d) și 0-0 (a) cu Suedia. 
  • CM 2022, ratat! 0-1 (a) în semifinala play-off-ului cu Macedonia de Nord. 
  • CM 2026, ratat! 1-1, 1-4 la penaltyuri (d) în finala barajului cu Bosnia. 
A treia Apocalipsă, cea mai rea dintre toate. Catastrofa italiană și-a pierdut acum senzația de șoc, pare a fi ceva normal. Pentru prima dată, o întreagă generație crește fără să vadă Italia la Cupa Mondială. Luigi Garlando, Gazzetta dello Sport

Donnarumma, martor 2018-2022-2026

Gianluigi Donnarumma, Gigio, 27 de ani, a fost în lot la toate cele trei mari deziluzii.

În 2018, era rezerva lui Gigi Buffon, în 2022 și acum a apărat.

Oricât de bun a fost goalkeeperul, nu a putut evita prăbușirea întregii construcții.

81 de selecții
are la naționala Italiei Donnarumma, actualul portar al lui Manchester City

Patru selecționeri din 2018. Italia și-a pierdut identitatea

Dincolo de baza de selecție, care e foarte departe de ce avea Italia odată, o cauză majoră a picajului a fost schimbarea continuă a antrenorilor.

  • La campania eșuată în 2018, selecționer era Gian Piero Ventura. 
  • Patru ani mai târziu, lider era Roberto Mancini. 
  • În actuala campanie, alte două nume: Luciano Spalletti și Gennaro Gattuso!
Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel
Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel

Fiecare a venit cu altă filosofie, altă tactică. În ultimii opt ani, Italia a jucat și 3-5-2, și 4-3-3, și 4-2-3-1, și 3-4-3, și 4-4-2.

O modificare care nu a ajutat deloc jucătorii. Squadra azzurra și-a pierdut identitatea.

Euro 2021 a rupt tiparul: o stare de spirit pentru aurul continental

Într-o perioadă generală tulbure, un moment a ieșit brutal din acest tipar: Euro 2021!

Atunci, Mancini a format ceva mai presus decât o echipă. A fost o stare de spirit, creată de selecționer cu ajutorul foștilor săi colegi de la Sampdoria anilor ‘90, Gianluca Vialli și Attilio Lombardo.

Mancini - Vialli (stânga), cuplul care a inspirat Italia la Euro 2021. Foto: Imago
Primul era șeful delegației naționalei, al doilea era unul dintre asistenții lui Mancini.

Nu doar jocul, a fost și puțin noroc în acel turneu de aur: a câștigat și semifinala, și finala CE la penaltyuri.

După dispariția lui Vialli, care s-a stins în ianuarie 2023, și după plecarea lui Mancini de la națională, starea de spirit s-a dus și ea.

Nici campionii mondiali n-au putut face nimic

Doi campioni mondiali în 2006, Gianluigi Buffon și Gennaro Gattuso, împreună cu Leonardo Bonucci, campion european în 2021, au încercat să redea forța vestiarului albastru în această campanie.

Gattuso, selecționer, Bonucci, unul dintre secunzi, Buffon, șeful delegației.

Buffon a sugerat marți seară că ar putea pleca în iunie. Gattuso e susținut încă de președintele federației, Gabriele Gravina. Dar e posibil ca Gravina să părăsească și el forul italian. Ceea ce ar însemna automat și debarcarea lui Gattuso.

Gattuso: „Dacă Italia nu se califică la Mondial, mă mut din țară”

Fanii peninsulari mai au o întrebare legată de Gattuso: a uitat selecționerul ce a spus toamna trecută?

În octombrie 2025, Rino afirma: „Dacă Italia nu se califică la Mondialul din 2026, mă mut din țară.

Locuiesc deja destul de departe, voi merge și mai departe”.

