Rodri, aproape de retragere!? Starul lui Manchester City, brutal de sincer: „Ori oprim asta, ori nu ajung la 32 de ani!”
Rodri, aproape de retragere!? Starul lui Manchester City, brutal de sincer: „Ori oprim asta, ori nu ajung la 32 de ani!”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 25.04.2026, ora 17:38
Actualizat: 25.04.2026, ora 17:43
  • Rodri (29 de ani), mijlocașul lui Manchester City și câștigător al Balonului de Aur în anul 2024, a vorbit despre programul încărcat din fotbal și a făcut o predicție sumbră referitoare la viitorul său.

Fotbalistul spaniol a vorbit despre calendarul competițional supraaglomerat, dar și despre dificultatea cu care a reușit să treacă peste accidentările care l-au chinuit în ultimii doi ani.

Rodri, brutal de sincer: „Ori oprim asta, ori nu ajung la 32 de ani!”

„Ori oprim asta, ori nu ajung la 32. Trebuie să știi cum să-ți gestionezi ritmul. Corpul are limitele lui și cu toții avem o dată de expirare.

Când s-a încheiat Campionatul European pe care l-am câștigat, eram extrem de epuizat după ce am ajuns în fazele finale ale tuturor competițiilor timp de 5-6 ani consecutivi.

Mai mult decât fizic, mental nu am știut cum să fac față în anii următori din cauza epuizării. Am atins apogeul, aproape am atins maximul pe care l-aș fi putut atinge și a fost un moment pe care l-am folosit pentru a mă reîncărca”, a declarat Rodri, conform goal.com.

65 de milioane de euro
este cota lui Rodri, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, mijlocașul defensiv a jucat 31 de meciuri în tricoul „cetățenilor”, reușind să înscrie și două goluri.

El a suferit o accidentare la tendon care l-a ținut departe de gazon de la mijlocul lunii octombrie până la finalul lunii decembrie.

Acum, acesta are din nou probleme, el nefiind apt la ultimul meci disputat de City, victoria cu Burnley, scor 1-0.

