Kopic s-a enervat Întrebarea care l-a deranjat pe croat, înaintea meciului Dinamo - Rapid: „Nimic altceva. Zero!”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, s-a arătat deranjat când a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora ar fi fost propus ca tehnician la Rapid.

Meciul Dinamo - Rapid va avea loc mâine, de la ora 21:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul croat a fost deranjat de faptul că acest subiect apare înaintea fiecărui meci cu echipa din Giulești și a negat orice discuție.

Zeljko Kopic, despre faptul că ar fi primit o ofertă de la Rapid: „Nu știu cine vrea să creeze ceva”

„Din nou aceeași poveste înaintea meciului cu Rapid. Vorbim despre asta de fiecare dată înaintea partidelor cu Rapid. Nu știu cine vrea să creeze ceva, dar este evident că apare mereu ceva de acest fel.

Din nou, trebuie să fiu plictisitor cu răspunsurile mele. Nu! Sunt concentrat pe clubul meu, pe familia mea, pe Dinamo, pe ceea ce se întâmplă aici și nimic altceva nu contează: propuneri, comunicări, conversații, nimic, zero!

Sunt aici de suficient timp ca să înțeleg că astfel de lucruri se întâmplă, dar pentru mine înseamnă zero distragere.

Jucătorii sunt obișnuiți cu asta. Concentrarea este doar pe clubul nostru”, a spus antrenorul „câinilor” la conferința de presă.

Pentru mine nu există motivație suplimentară în fața vreunei echipe. Pentru mine este important doar să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo la fiecare antrenament și la fiecare meci. Nu am nevoie de motivație suplimentară pentru acest club. Zeljko Kopic

Dinamo ocupă locul 5 în play-off, cu 31 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 4, cu 32 de puncte.

Derby-ul de duminică este important pentru ambele echipe în lupta pentru un loc care poate duce în cupele europene.

Dinamo vine după semifinala pierdută cu Universitatea Craiova, scor 1-1 după 120 de minute (1-4 d. pen.), în Cupa României.

Giuleștenii vin după o înfrângere suferită tot în fața Universității Craiova, scor 0-1, în Liga 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport