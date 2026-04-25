Omagiu pentru Mircea Lucescu PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul  Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru"
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 16:59
  • „Peluza Cătălin Hîldan” a anunțat mobilizare specială pentru derby-ul Dinamo - Rapid, programat duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională.
  • Dinamo - Rapid va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Suporterii dinamoviști vor să îi aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din istoria clubului.

PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru”

„Ce s-a întâmplat joi seară e frustrant, o simțim cu toții. Pentru un moment, am fost în finală, apoi a intervenit loteria penalty-urilor.

Cu toate acestea, lupta noastră nu e încheiată, iar duminică ne întoarcem pe Arenă pentru ceva mult mai mare decât Europa, căci el însuși a fost mare cât Europa.

Duminică va fi despre un simbol și despre cel care făcea din Dinamo un nume de temut. Va fi despre cel care a făcut acel Dinamo pe care am vrea să îl vedem azi. Va fi despre Mircea Lucescu, omul care a respirat fotbal, care a trăit fotbal și care a condus Dinamo pe culmile gloriei.

Vino alături de noi pentru a-i aduce un omagiu respectuos celui ce și-a lăsat amprenta pe istoria clubului nostru iubit! Avem nevoie de o peluză plină și de toată lumea îmbrăcată în negru!”

La meciul din etapa #4 (1-1 cu CFR Cluj), „câinii” au purtat un echipament special, cu chipul lui „Il Luce” lipit pe fața tricourilor de joc.

Dinamo a lipit o poză Lucescu peste cea a lui Hîldan. FOTO Raed Krishan Dinamo a relocat chipul lui Hîldan pe mâneca stângă. FOTO Raed Krishan Dinamo a lipit o poză Lucescu peste cea a lui Hîldan. FOTO FB Dinamo
Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).
