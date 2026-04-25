Omagiu pentru Mircea Lucescu PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru”

„Peluza Cătălin Hîldan” a anunțat mobilizare specială pentru derby-ul Dinamo - Rapid, programat duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

Dinamo - Rapid va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Suporterii dinamoviști vor să îi aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din istoria clubului.

PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru”

„Ce s-a întâmplat joi seară e frustrant, o simțim cu toții. Pentru un moment, am fost în finală, apoi a intervenit loteria penalty-urilor.

Cu toate acestea, lupta noastră nu e încheiată, iar duminică ne întoarcem pe Arenă pentru ceva mult mai mare decât Europa, căci el însuși a fost mare cât Europa.

Duminică va fi despre un simbol și despre cel care făcea din Dinamo un nume de temut. Va fi despre cel care a făcut acel Dinamo pe care am vrea să îl vedem azi. Va fi despre Mircea Lucescu, omul care a respirat fotbal, care a trăit fotbal și care a condus Dinamo pe culmile gloriei.

Vino alături de noi pentru a-i aduce un omagiu respectuos celui ce și-a lăsat amprenta pe istoria clubului nostru iubit! Avem nevoie de o peluză plină și de toată lumea îmbrăcată în negru!”

La meciul din etapa #4 (1-1 cu CFR Cluj), „câinii” au purtat un echipament special, cu chipul lui „Il Luce” lipit pe fața tricourilor de joc.

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

