Manchester City a intrat în cursa pentru semnătura mijlocașului de la Elche, Rodrigo Mendoza (20 de ani).

Fotbalistul se afla deja în atenția liderului din Premier League, Arsenal.

Scouterii din Spania ai celor de la Manchester City au pus ochii pe Rodrigo Mendoza, fotbalistul celor de la Elche.

Puștiul de la Elche, comparat cu Pedri, pe lista granzilor din Premier League

Datorită începutului bun de sezon, și Arsenal și-a îndreptat atenția asupra mijlocașului comparat cu Pedri, pentru a-și întări compartimentul median.

9.000.000 de euro este cota de piață a lui Rodrigo Mendoza, potrivit Transfermarkt

Fotbalistul ar putea fi transferat în Premier League, în luna ianuarie, când perioada de mercato se redeschide.

Rămâne de văzut dacă vreuna dintre echipele interesate va fi de acord să plătească clauza de rezilere a fotbalistului, în valoare de 20 de milioane de euro.

În caz contrar, cele două cluburi vor trebui să negocieze cu Elche pentru a-l ceda pe fotbalist, potrivit onefootball.com.

Rodrigo Menoza, jucător de bază la Elche

Rodrigo Mendoza a trecut pe la mai multe echipe din zona Murciei, înainte de a ajunge în academia celor de la Elche, în 2019.

Mijlocașul a debutat, în tricoul primei echipe de pe „Manuel Martinez Valero”, în noiembrie 2022, în Cupa Regelui, contra celor de la CD L'Alcora, 3-0.

Elche a retrogradat la capătul acelei stagiuni și, în următoarele două sezoane petrecute în La Liga 2, Rodrigo Mendoza a fost integrat în echipă.

44 de meciuri, 2 goluri și 2 pase decisive are Rodrigo Mendoza, în La Liga 2 pentru Elche

Alături de Elche, mijlocașul a promovat în prima ligă din Spania, la capătul sezonului trecut, de pe poziția secundă.

În acest sezon, în La Liga, Rodrigo Mendoza a jucat nouă meciuri și a marcat un gol, împotriva celor de la Levante, 2-0.

Fotbalistul celor de la Elche a evoluat la toate categoriile de juniori ale naționalei Spaniei.

La mijlocul săptămânii trecute, a jucat contra României U21, la Sibiu, meci câștigat de iberici cu 2-0.

