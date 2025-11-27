„Am jucat gratis la Barcelona” Szczesny dezvăluie problemele medicale cu care se confruntă din 2018 încoace: „M-am săturat”
Wojciech Szczesny foto: IMAGO
„Am jucat gratis la Barcelona" Szczesny dezvăluie problemele medicale cu care se confruntă din 2018 încoace: „M-am săturat"

  • Wojciech Szczesny (35 de ani), portarul veteran al Barcelonei, a venit cu o serie de dezvăluiri despre problemele cu care se confruntă la antrenamente, de 17 ani încoace.
  • În plus, goalkeeperul a vorbit și despre cum s-a simțit în primul sezon la echipa catalană, timp în care a jucat fără să fie plătit.

Ajuns la 35 de ani, Szczesny a avut o carieră impresionantă, de-a lungul căreia a evoluat doar în campionate importante din vestul Europei, după despărțirea de juniorii Legiei Varșovia, în 2006.

Wojciech Szczesny: „M-am săturat de această suferință”

Portarul polonez a rememorat un moment din perioada petrecută la Arsenal, în care s-a ales cu fracturi la ambele antebrațe.

„În timpul antrenamentului, a venit un moment în care mi-am pierdut complet simțul mâinilor și nu mai puteam ține nici măcar o sticlă de apă din cauza durerii.

Apoi, eu și antrenorii glumeam că sesiunea s-a terminat pentru că sunt din nou «paralizat», dar realitatea este că m-am săturat de această suferință.

E mai rău în presezon, în timpul sesiunilor de antrenament foarte solicitante. În timpul sezonului e mai ușor, pentru că faci două sesiuni de antrenament și apoi ai un meci, așa că mâinile se odihnesc și nu e la fel de rău.

Durerea se extinde de la încheietura mâinii până la cot”, a declarat Szczesny într-un interviu pentru revista GQ, potrivit mundodeportivo.com.

Wojciech Szczesny: „Am jucat gratis în primul sezon la Barcelona”

Ulterior, polonezul a dezvăluit și cum a ajuns la Barcelona, deși își se retrăsese, după perioada de la Juventus.

„Nu era vorba că nu-mi mai plăcea fotbalul. Nu-mi plăceau opțiunile de pe masă, chiar dacă primele zece cluburi îmi făceau oferte. Nu voiam să continui să joc doar pentru bani. Intuiția îmi spunea să spun nu o fac.

Cu trei zile înainte de a-mi anunța retragerea, am vorbit cu Robert Lewandowski și i-am spus că nu mai vreau să joc pentru niciun club. Când m-a sunat Barcelona, ​​probabil că bănuiau că mă pot convinge. Am jucat gratis în primul meu sezon”, a mai spus Szczesny.

În plus, Szczesny a vorbit și despre glumele pe care le-a făcut conaționalul său pe tema greutății sale.

„Fotbaliștii nu au voie să se îngrașe. Contractele lor includ sancțiuni financiare severe. Îmi place să mănânc și, deși reușesc să mă încadrez în limita de greutate, am doborât recordul Barcelonei la grăsime corporală.

Odată, «Lewy», glumind în vestiarul echipei naționale a Poloniei, a spus: «Cum a putut Szczesny să aibă o astfel de carieră cu un corp atât de mare?»”, a mai spus portarul.

