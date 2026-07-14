FRANȚA - SPANIA. Rodri (30 de ani) e fotbalistul cu cei mai mulți kilometri alergați la această ediție a Campionatului Mondial.

Olise (24 de ani) i-a oferit trei pase decisive lui Mbappe, acesta fiind cel mai eficient tandem al World Cup.

Care sunt plusurile și minusurile acestor doi mari fotbaliști, și influența pe care o au în jocul din această seară, în rândurile următoare.

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Prima semifinală a Campionatului Mondial 2026 se va desfășura în această seară, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1. Spania caută să ajungă în prima finală din 2010, atunci când a și câștigat titlul, în timp ce Franța ar putea ajunge, în cazul unei victorii, la trei finale consecutive de Mondial, după cele din 2018 - Rusia, când au fost campioni, și 2022 - Qatar.

Deși cele două staruri ale partidei sunt, fără îndoială, Mbappe și Lamine Yamal, duelul tactic al celor doi antrenori, Didier Deschamps și Luis de la Fuente, ar putea fi câștigat sau pierdut pe mâna celor doi „dirijori”, Olise și Rodri.

Rodri, metronomul care dă ritmul

Mijlocașul lui Manchester City pare să-și fi revenit aproape de forma și nivelul pe care le avea înainte de accidentarea din septembrie 2024, atunci când și-a rupt ligamentele încrucișate ale genunchiului drept.

Rodri e omul care setează tonul atacurilor ibericilor, dar și scutul care protejează perechea de fundași centrali, Cubarsi – Laporte. De altfel, mijlocașul e omul cu cele mai multe pase bune de la acest Mondial, cu 597. Sigur, asta și pentru că Spania practică un joc de posesie prelungită.

95.6% e procentul de pase reușite al lui Rodri la acest Mondial

În sfertul de finală cu Belgia, în ciuda unui presing foarte agresiv al trupei condusă de Kevin de Bruyne, Rodri a reușit să aibă o acuratețe a paselor de 96%, fiind omul care a împins jocul Spaniei în treimea adversă.

Mai mult, Rodri e omul cu cei mai mulți kilometri parcurși la acest Campionat Mondial, cu 71,17. Asta arată disponibilitatea la efort a spaniolului, precum și „amprenta” pe care și-o pune pe meciuri, fiind prezent în toate fazele importante ale acestora.

Spaniolul e lider și la o altă categorie, mai importantă, anume cea a «high speed running». Aceasta e definită ca mișcarea unui jucător ce are o viteză cuprinsă între 19,8km/h și 25,1km/h și trebuie menținută mai mult de o secundă pentru a fi luată în calcul. Rodri are 945 de astfel de alergări!

Minusurile lui Rodri

Problema pe care o poate întâmpina Rodri în această partidă e mobilitatea și viteza adversarilor. Nefiind un tip de jucător foarte rapid, la 1,90m și 82kg, mijlocașul spaniol va trebui să contracareze agilitatea lui Olise cu inteligența tactică. Pentru asta va trebui să fie ajutat și de celălalt mijlocaș central. Dacă acesta va fi Fabian Ruiz, atunci Spania va avea un plus pe faza defensivă. Dacă va fi Pedri, „La Roja” va miza mai mult pe posesie, apărându-se în cel mai pur stil spaniol, și anume neoferind mingea adversarului.

Dar, o altă problemă pe care o are Spania în acest moment, cu forma excelentă a lui Rodri, e faptul că Pedri nu-și gășește locul lângă acesta. Pentru că au ambii cam același profil, de conducători de joc, cei doi nu coexistă în cele mai bune relații pe teren. Mai mult, Pedri pare un pic timorat de anvergura și personalitatea lui Rodri.

Mijlocașul lui City, deși determinant când vine vorba despre bătăliile de la mijlocul terenului, a fost foarte puțin prezent în ofensivă. Rodri nu are nicio pasă de gol, dar, mai mult decât atât, din pasele sale nu s-a creat decât o singură mare ocazie de gol pentru Spania.

Olise, „scânteia” care aprinde fitilul

Spre deosebire de Rodri, maestrul controlului, Olise pare mai degrabă un artist care dezvoltă haos în sistemele tactice adverse. A început Mondialul pe postul de extremă dreapta, dar Deschamps și-a dat seama foarte repede că Dembele nu poate conduce jocul Franței, așa că le-a schimbat posturile, între ei, celor doi.

Imediat ce a ocupat o poziție centrală, și s-a bucurat de o altă libertate de mișcare decât în dreapta terenului, Olise a preluat frâiele. E lider în clasamentul celor mai buni pasatori ai acestui Mondial, cu cinci pase decisive. A mai creat alte cinci ocazii mari pentru colegii săi cu acțiunile sale. Maradona, la Mondialul din 1986, câștigat de Argentina, a avut tot cinci assist-uri.

6 pase decisive e recordul la o singură ediție a Mondialului, fiind deținut de Pele – 1970.

Trei dintre pasele lui Olise care s-au încheiat cu gol au fost pentru Mbappe. Francezul celor de la Bayern Munchen are zece pase pe culoar, care „sparg” liniile defensive, iar de asta trebuie să se teamă Spania în această seară. Dacă apărarea lor va fi surprinsă prea avansată, iar Olise va fi cu fața către poarta adeversă, atunci singur vor fi momente în care-l va căuta cu pase verticale pe Mbappe.

De altfel, filiera Olise – Mbappe a conlucrat în opt acțiuni care s-au încheiat cu șut din partea starului celor de la Real Madrid. Mai mult, din cele 22 de pase pe care Olise le-a dat către coechipieri aflați în careul advers, 50% dintre acestea au fost pentru Kylian!

Minusurile lui Olise

Mijlocașul de creație al „Les Bleus” trece printr-un moment de grație. Olise pare că glisează printre liniile adverse, iar numai un joc contondent din partea lui Rodri, care să respire numai lângă el, ar putea să-l scoată din această zonă de confort.

Dacă Spania va reuși să aibă o posesie mult mai bună decât Franța, atunci și acest fapt ar putea să-l scoată din ritm pe Olise, care e obișnuit, ca și la Bayern Munchen, să fie într-un contact aproape permanent cu mingea. Perioadele lungi de timp în care nu ar controla jocul ar putea să fie frustrante pentru el.

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