Thomas Tuchel, 52 de ani, nu a reușit să califice Anglia în finala Mondialului.

Legendele și jurnaliștii britanici îl contestă pe antrenorul german.

Decizia federației de la Londra după 1-2 în semifinala CM cu Argentina.

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Una dintre cele mai dureroase înfrângeri suferite de naționala Angliei.

A avut 1-0 în fața Argentinei în semifinala Mondialului și totuși nu s-a calificat în finala așteptată de 60 de ani.

Tuchel, declarație șocantă. Și schimbări, la fel!

Thomas Tuchel a spus la sfârșit că „a fost poate cel mai bun joc făcut de Anglia în istoria sa”.

Dar schimbările sale au provocat înfrângerea. La 1-0, a mutat șocant. Numai înlocuiri defensive până la 1-2 și ofensive când era prea târziu:

72, Gordon (extremă) cu Konsa (stoper).

82, James (fundaș lateral) cu Burn (stoper).

82, Rice (mijlocaș) cu O’Reilly (fundaș lateral).

90+6, Stones (stoper) cu Toney (vârf).

90+6, Spence (fundaș lateral) cu Rashford (extremă).

Eșecul a fost inevitabil, antrenorul german fiind puternic contestat de majoritatea englezilor. Insularii nu-l mai vor selecționer.

Tuchel, criticat: „Ar trebui pus sub semnul întrebării”

Legendele, foști mari fotbaliști actuali analiști, l-au criticat dur, mai ales pentru reacția sa într-un moment în care Anglia conducea.

Tuchel, dărâmat după eșecul cu Argentina. Foto: Imago

Chris Sutton: „Tuchel ar trebui cu siguranță pus sub semnul întrebării. Dacă te uiți la cum s-a schimbat jocul, e o consecință a deciziilor sale. Precaut și defensiv, când ar fi trebuit să fie îndrăzneț și proactiv”.

I-a avut pe Watkins și Rashford pe bancă. Și de ce să nu-l înlocuiască pe Kane când părea un pasager pe teren? Va avea o mulțime de întrebări la care să răspundă. Chris Sutton, BBC Sport

„Tuchel nu credea în echipa sa”

Wayne Rooney: „Ne-am destrămat. Totul a început cu antrenorul și deciziile pe care le-a luat. A fost prea pasiv. Acesta a fost cel mai mare test al nostru și am eșuat. Am simțit că, după schimbările noastre la 1-0, dacă Argentina marca, nu am fi ajuns în prelungiri”.

„Ne-am destrămat. Totul a început cu antrenorul și deciziile pe care le-a luat. A fost prea pasiv. Acesta a fost cel mai mare test al nostru și am eșuat. Am simțit că, după schimbările noastre la 1-0, dacă Argentina marca, nu am fi ajuns în prelungiri”. Jamie Carragher: „Anglia l-a angajat pe Tuchel pentru a face diferența în fazele finale ale Cupei Mondiale. Înlocuirile antrenorului cu Argentina au fost factori-cheie în înfrângerea dureroasă”.

Faptul că și-a schimbat tactica atât de repede sugerează că nu credea în echipa sa, nu credea că e capabilă să mai lovească Argentina. Joe Hart, BBC Sport

Presa îi cere demisia lui Tuchel: „Atâția banii pentru asta?”

Jurnaliștii au reacționat mult mai tăios decât foștii jucători. Iată câteva reacții postate pe X, prezentate și de site-ul polonez Meczyki.pl.

Adam Crafton (The Athletic): „Nu-mi amintesc de un meci de o asemenea importanță în care un antrenor să-și fi prejudiciat atât de mult echipa”.

I genuinely can’t recall a game of this magnitude where a coach has cost his team in this way. Extraordinary and damaging for Tuchel. https://t.co/xOKaTXAgZi — Adam Crafton (@AdamCrafton_) July 15, 2026

Miguel Delaney (The Independent): „Cred că acest joc este aproape de a-l demite pe Tuchel. Angajat pe bani mulți pentru perspicacitatea sa tactică, duce Anglia la mile distanță de obiectiv. Atâția bani pentru asta?” .

I think that is close to sackable from Tuchel. A coach appointed at great expense for his tactical acumen and "ability to get over the line" needlessly forces England miles from it.



All that money... for that? — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) July 15, 2026

Oliver Holt (Daily Mail): „Tuchel trebuia să fie cel care ne ajută să trecem de linie. La Atlanta, a văzut linia și s-a retras. A invitat Argentina să joace. Chiar asta e tot ce poate face?”.

Aceasta a fost o capodoperă tactică a lui Tuchel. Du-ne acasă, Thomas! Piers Morgan, pe X

Reacția federației engleze: nu-l dă afară!

Tuchel, 52 de ani, nici nu se gândește la demisie. „Ne vom îndeplini contractul până la Campionatul European din 2028. Aștept cu nerăbdare acest lucru, deși este dificil să privești atât de departe acum”, a spus Tuchel.

Tuchel, trecând pe lângă Gordon, afectat de eșec. Foto: Imago

Care e reacția federației engleze? Potrivit postului de radio britanic talkSPORT, liderii FA nu se gândesc să-l dea afară pe german, căruia i-au prelungit contractul până în 2028.

Au o clauză de reziliere pentru lipsă de performanțe, dar nu o vor activa după CM 2026.

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