„Să spună ce vor!” Messi, eliberat după altă victorie mare. Cum s-a transformat Argentina din 2019. Cine e autorul renașterii!

Leo Messi le-a răspuns tuturor celor care susțin că Argentina e ajutată.

Copa America 2019 a fost ultima competiție pierdută de naționala albiceleste.

Echipa lui Messi care pierdea tot s-a transformat în echipa lui Messi care câștigă tot.

Descoperă mai jos omul care a schimbat fața Argentinei.

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Încă o dată, Argentina a arătat lumii imaginea sa. Echipa care revine indiferent cât de greu e, transformând înfrângerea într-o victorie miraculoasă.

Leo Messi exprimă cel mai bine această renaștere continuă și le răspunde în același timp celor care susțin că naționala abiceleste a fost și este ajutată.

Messi: „Am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, fie că unora le place sau nu”

„Am ajuns sub lupă, cu multe îndoieli, dar știm că acest grup de jucători dă totul mereu”, a afirmat căpitanul după 2-1 cu Anglia, în semifinala CM.

Când suntem împreună, găsim putere chiar și atunci când credem că nu o mai avem. Leo Messi, liderul Argentinei

„Eram sigur că vom fi printre primii patru și, grație lui Dumnezeu, suntem printre primii doi.

Leo Messi, purtat pe umeri de Enzo Fernandez. Foto: Imago

Venim după o victorie la Cupa Mondială, am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, fie că unora le place sau nu. Să spună ce vor!”, a adăugat „La Pulga”, potrivit Marca.com.

Am demonstrat încă o dată pe teren că nimeni nu ne face cadouri. Leo Messi, liderul Argentinei

Patru finale pierdute de Messi și Argentina

S-a eliberat la zona mixtă: „Ce am trăit cu echipa națională după Copa America din 2019 a fost de neînțeles, incredibil”.

Totul părea pierdut pentru el cu Argentina până în 2019. Juca de 14 ani în alb și bleu, atinsese mai multe finale, dar termina mereu învins, dincolo de turneele în care a fost eliminat înaintea ultimului act.

Cele 4 finale-eșec ale lui Messi:

2007, Copa America, 0-3 cu Brazilia.

2014, Campionatul Mondial, 0-1 cu Germania după prelungiri.

2015, Copa America, 0-0, 1-4 cu Chile la penaltyuri.

2016, Copa America, 0-0, 2-4 cu Chile la penaltyuri.

În 2019, Messi s-a înclinat iar la Copa America, 0-2 în semifinale, în fața Braziliei.

A fost ultima întrecere ratată de el și Argentina.

Scaloni a creat Argentina spiritului „Noi nu cedăm niciodată”. 4 trofee la rând!

După 2019, Messi nu a mai pierdut nimic la națională: niciun turneu, nicio finală.

Lionel Scaloni, numit pe 3 august 2018 selecționer, a transformat această echipă.

A creat în jurul lui Messi grupul potrivit de jucători, le-a oferit informațiile tactice, a mutat bine în clipele dificile. Și, mai mult decât orice, a redat Argentinei spiritul „Noi nu cedăm niciodată”.

Emoția lui Scaloni, la a 76-a victorie în 103 meciuri cu Argentina. Mai are 18 egaluri și 9 eșecuri. Foto: Imago

După înfrângerea din 2019, a învins mereu, la fiecare turneu jucat.

Cele 4 finale-succes ale Argentinei lui Messi și Scaloni:

2021, Copa America, 1-0 cu Brazilia.

2022, Finalissima (AmSud vs Europa): 3-0 cu Italia.

2022, Campionatul Mondial: 3-3, 4-2 la penaltyuri cu Franța.

2024, Copa America: 1-0 cu Columbia după prelungiri.

Acum, căpitanul, selecționerul și toți ceilalți jucători sunt iar în finala Mondialului: duminică, la New York (ora 22:00), împotriva Spaniei, campioana Europei. Finalissima!

Sunt cinci finale la rând. Să joci încă o finală de Cupă Mondială, două consecutive, e o nebunie. Leo Messi, liderul Argentinei

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