Revine pe bancă Unde a ajuns să antreneze fostul tehnician de la FCSB » Obiectiv: salvarea de la retrogradare

Leonard Strizu/ Foto: sportpictures.eu
Liga 3

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 13:50
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 13:50
  • Leonard Strizu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a semnat cu CSL Nanov, formație ce activează în Liga 3, seria 5.

Strizu era liber de contract din luna martie a anului 2023, când s-a despărțit de gruparea roș-albastră.

Leonard Strizu a semnat cu CSL Nanov

Clubul din Liga 3 a făcut anunțul oficial printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

CSL Nanov i-a setat ca obiectiv lui Leonard Strizu salvarea de la retrogradare. În prezent, formația din Teleorman ocupă ultimul loc în seria 5, cu doar 4 puncte acumulate în 12 etape.

„Leonard Strizu - noul antrenor al CSL Nanov. Fostul jucător de primă divizie a condus deja primele ședințe de pregătire la CSL Nanov.

După încetarea colaborării cu Marian Botea, Strizu este noul antrenor al echipei noastre, obiectivul fiind, pentru acest sezon, salvarea de la retrogradare.

Leonard Strizu a fost unul dintre atacanții de calitate ai perioadei sale în care a evoluat la echipe din primele eșaloane, cum ar fi Rapid, Unirea Urziceni, Mecanică Fină, Sportul Studențesc, Progresul București, Politehnica Timișoara, FC Brașov sau Chindia Târgoviște. Strizu a evoluat și în Turcia, la Kayserispor și Sakariaspor.

Ca antrenor, a condus pe Steaua II București, Unirea Constanța și FCSB II.

Îi mulțumim lui Leo Strizu că a acceptat să preia echipa într-un moment atât de greu și suntem convinși că experiența sa fotbalistică va ajuta mult echipa.

Împreună suntem CSL Nanov!” a anunțat clubul pe pagina de Facebook.

Mihai Stoica, despre Leo Strizu: „Personaj caricatural”

Retras din activitate în anul 1999, Leo Strizu nu a stat mult departe de fotbal, iar din anul 2003 a fost parte a clubului FCSB.

În noiembrie 2022, patronul roș-albaștrilor l-a numit pe fostul atacant drept antrenor principal la prima echipă.

Strizu a rezistat doar 13 meciuri pe banca celor de la FCSB, fiind înlocuit cu Mihai Pintilii în martie 2023.

10
victorii, o remiză și două înfrângeri a fost bilanțul lui Leo Strizu la FCSB

Imediat după plecarea sa, Mihai Stoica, președintele CA al campioanei României, a lansat un atac dur la adresa tehnicianului.

„Eu am o problemă. Nu am vrut niciodată să mă înconjor de proști, de mincinoși și de impostori. Dar cel mai grav mi s-a părut când un angajat al unui club sună jurnaliștii să le dea informații. Nu e vorba de el, nu e vorba de nimeni.

Eu am vrut să îl ajut. A luat bani degeaba un an și jumătate. De ce a luat bani degeaba? Nu știa să facă nimic! Omul a trecut printr-o tragedie, mă bucur că l-am ajutat.

Cine îmi reproșează mie? Nimeni! E un om care 10 ani n-a fost în fotbal. El nu știa cine e Olaru. Am vorbit cu Olaru la un antrenament și după m-a întrebat cine e ăsta. Omul, săracul, nu are nicio logică. Chiar mi-e milă de el. El venea să bea cafeaua, pentru asta venea la stadion.

Voi vă uitaţi şi probabil zâmbeaţi când auzeaţi nişte chestii infiorătoare. Problema la mine era alta, mi-era ruşine, nu ştiam ce să mai fac, că intram în pământ de ruşine, pentru că un om care nu putea să vorbească reprezenta clubul.

Deci uitaţi-vă la ăsta ce faţă are. Eu pot să las aşa un specimen să stea lângă echipă? Uitaţi-vă la el ce faţă are! Nu pot să îl las. A fost numit, ştiu, nu de mine, s-a făcut o greşeală.

Nu prea mă interesează ce i se pare în neregulă. Pe mine mă sperie şi acum când îi văd faţa”, declara Mihai Stoica pentru orangesport.ro.

Leonard Strizu liga 3 fcsb CSL Nanov
