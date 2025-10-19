Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
Enzo Fernandez, căpitanul lui Chelsea, privește prin „binoclu” spre zone îndepărtate. Clubul său e suspectat de acorduri secrete Foto: Imago
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă

Publicat: 19.10.2025, ora 16:46
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 16:46
  • Mai multe grupări din prima ligă engleză încearcă să compenseze pierderile provocate de interdicția de a afișa numele caselor de pariuri pe pieptul tricourilor din 2026 legându-se pe ascuns de bookmakeri fără licență care operează în Asia.

Sezonul trecut, cluburile din Premier League au câștigat din sponsorizări nu mai puțin de 1,68 miliarde de dolari, echivalentul a 1,45 miliarde de euro.

De anul viitor, fără siglele caselor de pariuri în Premier pe pieptul tricourilor

Din această sumă, 10,65% a fost procentul asigurat de casele de pariuri: 179 de milioane.

11 din cele 20 de cluburi aveau contracte cu bookmakeri.

Începând cu stagiunea viitoare, 2026-2027, echipele ligii engleze nu vor mai putea promova pe piept sponsorii din industria de betting. Doar pe mânecile tricourilor.

Dar patronii cluburilor vor mai mult. Pentru a compensa pierderile în urma interdicției legată de siglele caselor de pariuri, unii dintre aceștia apelează la o stratagemă.

Cluburile din Premier League, legături cu bookmakeri asiatici fără licență. Și Chelsea!

Mai multe grupări din elita fotbalului insular, inclusiv Chelsea, Aston Villa, Leeds, Nottingham Forest și Sunderland, sunt suspectate de acorduri secrete cu piața neagră asiatică. Mai clar, cu bookmakeri fără licență, dezvăluie The Guardian.

Fațada arenei lui Chelsea, Stamford Bridge Foto: Imago Fațada arenei lui Chelsea, Stamford Bridge Foto: Imago
Fațada arenei lui Chelsea, Stamford Bridge Foto: Imago

Publicația britanică dă și numele unor case de pariuri care operează pe piețe asiatice subreglementate și care ar avea legături cu Premier League.

Trei exemple: 8Xbet, Nova88 și Kaiyun. Iar reclamele lor sunt plasate pe panouri LED pe stadioane și pe pagini de internet inaccesibile utilizatorilor din Marea Britanie.

Riscă să colaboreze cu companii implicate în spălare de bani în Asia

The Guardian precizează un lucru. Comisia pentru Jocuri de Noroc le-a permis cluburilor în trecut să colaboreze cu astfel de companii, cu două condiții: să nu se accepte pariuri ale cetățenilor britanici și cluburile să verifice originea fondurilor.

Ceea ce e extrem de dificil, ținând cont de structura-caracatiță a firmelor asiatice.

Riscul: asemenea sponsori ar putea fi implicați în infracțiuni, casele de pariuri din această parte a lumii fiind asociate deseori în trecut cu spălare de bani.

Premier League chelsea asia case de pariuri
