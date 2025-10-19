- METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Foștii jucători de la Steaua, Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani), au analizat eșecul surprinzător suferit de campioana României.
Echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în Liga 1 chiar în fața campioanei României.
Pentru Metaloglobus au marcat Ubbink (49) și Huiban (55 - penalty), în timp ce pentru FCSB a înscris Florin Tănase (34 - penalty).
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Basarab Panduru: „Mi-aș da palme ca să mă trezesc”
Basarab Panduru, fost jucător la Benfica, a fost surprins de deznodământul meciului dintre campioana României și nou-promovata Metaloglobus.
„Nu credeam niciodată. Puteai să-mi spui ce voiai tu, dar nu că FCSB nu câștigă meciul ăsta, dar mai ales să-l piardă. Ai 1-0 și pierzi meciul, ceva nu e în regulă.
Mi-aș da două palme să mă trezesc, pentru că nu-mi vine să cred. Dar nu cred că eu trebuie să-mi dau palmele, ci alții trebuie să-şi dea palmele.
E ceva de neconceput să pierzi meciul cu Metaloglobus și mai ales de la 1-0. Nu există să te bată Metaloglobus”, a declarat Panduru, conform orangesport.ro.
Elevii lui Charalambous ocupă locul 12 în clasament, cu 13 puncte strânse în 13 etape, și sunt la cinci puncte de poziția șase.
Marius Baciu: „Fiecare vrea să demonstreze, nu îi interesează echipa”
La rândul său, fostul căpitan al Stelei, Marius Baciu, a criticat atitudinea jucătorilor de la FCSB.
„Fiecare vrea să demonstreze, nu îi interesează echipa. Se vede ce înseamnă concentrare când joacă împotriva unei echipe superioare lor. Atunci sunt concentrați, le e frică de rezultat, să nu piardă, și le iese jocul
Când joci cu o echipă care nici ea nu se aștepta să intre în prima ligă, face surpriza... E o echipă care nu a câștigat cu nimeni. Nici acum nu a ieșit de pe ultimul loc. Tot acolo a rămas. Așa nu se poate juca fotbal, într-o echipă cu pretențiile FCSB.
Când joci cu o echipă mai slab cotată, trebuie să fii cu 70% mai concentrat. O echipă fără identitate, o echipă de nici n-am cum să o numesc”, a declarat fostul fotbalist.