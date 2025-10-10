Dorința lui Lixandru VIDEO. „Îmi doream să picăm cu Fenerbahce la ei acasă”  + Ce spune Crețu despre adversarele din Europa League  

Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și Valentin Crețu (36 de ani), fundaș dreapta, au vorbit despre adversarele campioanei din Europa League.

După primele două meciuri, FCSB a acumulat 3 puncte. Campioana României a învins formația din Olanda, Go Ahead Eagles, 1-0, în deplasare, iar runda trecută a cedat, 0-2, în fața elvețienilor de la Young Boys.

Pentru trupa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) urmează alte șase confruntări cu: Bologna (Italia), Basel (Elveția), Steaua Roșie (Serbia), Feyenoord (Olanda), Dinamo Zagreb (Croația) și Fenerbahce (Turcia).

Mihai Lixandru: „Îmi doream să picăm cu Fenerbahce la ei acasă”

Vicecampioana Turciei este unul din cei mai atractivi adversari pe care îi va avea campioana României.

Fanii lui Fenerbahce sunt cunoscuți pentru atmosfera electrizantă pe care o fac la fiecare meci al favoriților pe teren propriu.

Din acest motiv, Mihai Lixandru și-ar fi dorit ca meciul împotriva turcilor să aibă loc la Istanbul.

„Îmi doream să picăm cu Fener la ei acasă, dacă se putea. Știu că e o atmosferă incredibilă în Turcia. Au niște fani extraordinari și era o experiență extraordinară pentru noi.

Dar, în același timp, e foarte frumos să vină o echipă cu jucătorii pe care îi are la București pentru suporterii noștri”, a declarat Mihai Lixandru într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

De precizat că mijlocașul campioanei nu a prins niciun minut în cele două partide jucate de FCSB, în Europa League.

Lixandru a fost operat de apendicită chiar înaintea meciului din Olanda, iar în urmă cu câteva zile a început recuperarea.

Valentin Crețu: „Sunt echipe destul de mari, din punctul meu de vedere”

Crețu și-ar mai fi dorit încă un adversar tare:

„Sunt echipe destul de mari, din punctul meu de vedere. Puteau să mai pice unul, două și mai mari, dar eu zic că e important pentru suporterii noștri că cele mai tari meciuri le jucăm acasă”, a spus Crețu pentru sursa citată.

Întrebat ce adversar ar mai fi vrut, fundașul dreapta a afirmat că i-ar fi plăcut ca FCSB să joace împotriva lui Aston Villa, principala candidată la câștigarea Europa League.

„Îmi plac echipele din Anglia. Cred că Aston Villa mi-aș fi dorit”.

Următorul meci al celor de la FCSB, în Europa League, este programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, în compania italienilor de la Bologna.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

