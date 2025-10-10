Care e miza locului 2 La baraj din preliminarii sau din Liga Națiunilor? Una e să joci primul meci cu Italia sau Turcia, altceva cu Cehia sau Ungaria

Locul 2 ne duce la baraj, unde avem locul asigurat oricum din Liga Națiunilor. Există însă o diferență majoră pe ce traseu ajungem în play-off. Detalii, în articol

Remiza obținută de Cipru în fața Bosniei, dintr-un penalty în minutul 96, ne-a readus în joc pentru a ocupa măcar poziția secundă. Teoretic, am putea termina chiar și pe primul loc, însă e mai degrabă un calcul matematic.

Poziția a doua nu duce direct la Mondial, ci asigură prezența la barajul din martie 2026. Acolo suntem siguri că vom fi chiar și dacă ne-am clasa la finalul grupei preliminare pe locul 3 sau 4. Suntem apărați de poziția din Liga Națiunilor, unde am câștigat grupa.

Și atunci, dacă oricum vom fi la baraj, e vreo diferență? Este și chiar una mare, în privința semifinalei. Dacă vom fi în baraj datorită locului 2 din această grupă, atunci am avea de jucat, în prima partidă, cu un adversar mult mai accesibil.

În schimb, în cealaltă situație, am avea de înfruntat în semifinală un nume de top, din prima urnă. În schimb, ar exista și un oarecare avantaj: dacă am reuși să-l eliminăm i-am prelua statutul de cap de serie, iar în al doilea baraj am juca sigur cu o formație din a doua sau chiar a treia urnă valorică!

Ce înseamnă să jucăm barajul din postura de echipă venită din Liga Națiunilor

Am fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți și sigur am întâlni una dintre primele formațiile din prima urnă valorică. Adică una dintre:

Italia

Turcia

Ucraina

Suedia

Meciul s-ar disputa în deplasare, într-o singură manșă, la final de luna martie.

Ce ar însemna să jucăm barajul din postura de echipă de pe locul 2 din preliminarii

Sigur am evita prima urnă valorică. Cele 12 echipe de pe locurile 2 din preliminarii vor fi împărțite în 3 urne, pe baza clasamentului FIFA.

Primele 4 naționale (Italia, Turcia, Ucraina, Suedia) ar urma să fie în urna 1 și să joace cu formațiile venite din Liga Națiunilor (Irlanda de Nord, Țara Galilor, Republica Moldova, San Marino).

Celelalte 8 de pe locurile secunde vor fi împerecheate din urnele 2 și 3. România ar fi în urna 3, iar adversara s-ar alege dintre:

Serbia

Polonia

Cehia

Ungaria

Meciul l-am disputa tot în deplasare, însă adversarele par mult mai la îndemână decât cele peste care le-am avea disponibile dacă vom fi la baraj grație Ligii Națiunilor.

Toate aceste calcule sunt estimative, pe structura clasamentelor de acum, din grupele preliminare. Cu ar arăta cele două variante posibile de baraje pentru noi, pentru cele două trasee.

1. Dacă ajungem la baraj de pe locul 2 din preliminarii

VARIANTA UȘOARĂ

Meciul 1: Cehia - România

Meciul 2: România - Suedia

VARIANTA GREA

Meciul 1: Serbia - România

Meciul 2: Italia - România

2. Dacă ajungem la baraj din Liga Națiunilor, adică ratăm locul 2 în preliminarii

VARIANTA UȘOARĂ

Meciul 1: Ucraina - România

Meciul 2: România - Ungaria

VARIANTA GREA

Meciul 1: Italia - România

Meciul 2: Serbia - România

Echipele care vor fi în prima urnă valorică (în acest moment: Italia, Turcia, Ucraina, Suedia) nu se vor putea întâlni între ele nici în al doilea joc de baraj. Gazdele meciurilor din turul 2 al barajelor vor fi decise prin tragere la sorți.

