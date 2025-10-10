Care e miza locului 2 La baraj din preliminarii sau din Liga Națiunilor? Una e să joci primul meci cu Italia sau Turcia, altceva cu Cehia sau Ungaria  +32 foto
Echipa națională FOTO Sport Pictures
Nationala

Care e miza locului 2 La baraj din preliminarii sau din Liga Națiunilor? Una e să joci primul meci cu Italia sau Turcia, altceva cu Cehia sau Ungaria

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 15:44
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 15:44
  • Locul 2 ne duce la baraj, unde avem locul asigurat oricum din Liga Națiunilor. Există însă o diferență majoră pe ce traseu ajungem în play-off. Detalii, în articol

Remiza obținută de Cipru în fața Bosniei, dintr-un penalty în minutul 96, ne-a readus în joc pentru a ocupa măcar poziția secundă. Teoretic, am putea termina chiar și pe primul loc, însă e mai degrabă un calcul matematic.

Poziția a doua nu duce direct la Mondial, ci asigură prezența la barajul din martie 2026. Acolo suntem siguri că vom fi chiar și dacă ne-am clasa la finalul grupei preliminare pe locul 3 sau 4. Suntem apărați de poziția din Liga Națiunilor, unde am câștigat grupa.

Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București
Citește și
Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București
Citește mai mult
Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București

Și atunci, dacă oricum vom fi la baraj, e vreo diferență? Este și chiar una mare, în privința semifinalei. Dacă vom fi în baraj datorită locului 2 din această grupă, atunci am avea de jucat, în prima partidă, cu un adversar mult mai accesibil.

În schimb, în cealaltă situație, am avea de înfruntat în semifinală un nume de top, din prima urnă. În schimb, ar exista și un oarecare avantaj: dacă am reuși să-l eliminăm i-am prelua statutul de cap de serie, iar în al doilea baraj am juca sigur cu o formație din a doua sau chiar a treia urnă valorică!

Ce înseamnă să jucăm barajul din postura de echipă venită din Liga Națiunilor

Am fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți și sigur am întâlni una dintre primele formațiile din prima urnă valorică. Adică una dintre:

  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Suedia

Meciul s-ar disputa în deplasare, într-o singură manșă, la final de luna martie.

Ce ar însemna să jucăm barajul din postura de echipă de pe locul 2 din preliminarii

Sigur am evita prima urnă valorică. Cele 12 echipe de pe locurile 2 din preliminarii vor fi împărțite în 3 urne, pe baza clasamentului FIFA.

Primele 4 naționale (Italia, Turcia, Ucraina, Suedia) ar urma să fie în urna 1 și să joace cu formațiile venite din Liga Națiunilor (Irlanda de Nord, Țara Galilor, Republica Moldova, San Marino).

Celelalte 8 de pe locurile secunde vor fi împerecheate din urnele 2 și 3. România ar fi în urna 3, iar adversara s-ar alege dintre:

  • Serbia
  • Polonia
  • Cehia
  • Ungaria

Meciul l-am disputa tot în deplasare, însă adversarele par mult mai la îndemână decât cele peste care le-am avea disponibile dacă vom fi la baraj grație Ligii Națiunilor.

Toate aceste calcule sunt estimative, pe structura clasamentelor de acum, din grupele preliminare. Cu ar arăta cele două variante posibile de baraje pentru noi, pentru cele două trasee.

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

1. Dacă ajungem la baraj de pe locul 2 din preliminarii

VARIANTA UȘOARĂ

  • Meciul 1: Cehia - România
  • Meciul 2: România - Suedia 

VARIANTA GREA

  • Meciul 1: Serbia - România
  • Meciul 2: Italia - România

2. Dacă ajungem la baraj din Liga Națiunilor, adică ratăm locul 2 în preliminarii

VARIANTA UȘOARĂ

  • Meciul 1: Ucraina - România
  • Meciul 2: România - Ungaria

VARIANTA GREA

  • Meciul 1: Italia - România
  • Meciul 2: Serbia - România

Echipele care vor fi în prima urnă valorică (în acest moment: Italia, Turcia, Ucraina, Suedia) nu se vor putea întâlni între ele nici în al doilea joc de baraj. Gazdele meciurilor din turul 2 al barajelor vor fi decise prin tragere la sorți.

Citește și

Dan Udrea Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul!
Opinii
13:16
Dan Udrea Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul!
Citește mai mult
Dan Udrea Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul!
„Continuăm duminică”  Austria, pusă pe fapte mari înaintea partidei cu România, din preliminariile CM 2026
Nationala
12:50
„Continuăm duminică” Austria, pusă pe fapte mari înaintea partidei cu România, din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
„Continuăm duminică”  Austria, pusă pe fapte mari înaintea partidei cu România, din preliminariile CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
echipa nationala a romaniei liga natiunilor cm 2026 baraj preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share