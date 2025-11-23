România, 3 victorii din 3 Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă fără emoții Trofeul Carpați » Urmează participarea la Campionatul Mondial

România - Austria 37-28. Naționala lui Ovidiu Mihăilă a câștigat Trofeul Carpați cu număr maxim de puncte obținute.

Naționala de handbal feminin se pregătește de Campionatul Mondial ce va începe pe 27 noiembrie.

Lotul folosit de Ovidiu Mihăilă la Trofeul Carpați este cel pe care dorește să îl alinieze la turneul final.

Selecționata lui Ovidiu Mihăilă a intrat cu un avantaj fragil la pauză, 20-18. Totuși, în repriza secundă, a reușit să se desprindă pe tabelă și a obținut victoria fără emoții: 37-28.

Cea mai bună marcatoare a României a fost interul Sorina Grozav, cu 11 reușite. Pentru „tricolore” au mai punctat: Ostase și Necula - 5 goluri, Boiciuc și Vasiliu - 3 goluri.

Cu acest succes, România a înregistrat 3 victorii din 3 meciuri la Trofeul Carpați și și-a adjudecat cupa fără probleme.

Rezultatele României la Trofeul Carpați:

România - Portugalia 40-28

România - Cehia 37-30

România - Austria 37-28

În celălalt meci al zilei, Portugalia a învins categoric naționala Cehiei, 41-29.

Clasamentul Trofeului Carpați:

Poziție / Echipă Golaveraj Punctaj 1. România 114-86 6 2. Portugalia 102-88 4 3. Cehia 88-107 1 4. Austria 76-99 1

România se pregătește de Campionataul Mondial

Competiția de la Bistrița a fost un turneu de pregătire pentru selecționata lui Ovidiu Mihăilă.

România urmează să participe la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, ce va lua startul pe 27 noiembrie.

Naționala va disputa toate cele trei meciuri din faza grupei la Rotterdam, unde va întâlni Japonia, Croația și Danemarca.

Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin:

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila) Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București) Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Alicia Gogîrlă (SCM Craiova) Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița) Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea) Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid) Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

