Nu, Mircea Lucescu nu a închis gura nimănui! Am citit editorialul colegului și prietenului Dan Udrea și simt nevoia unui drept la replică, în numele celor care, deși s-au bucurat enorm aseară, nu consideră că victoria României trebuie să pună lacăte pe guri.

Da, România a câștigat ieri, făcând cel mai bun meci din actuala campanie, iar meritele lui Mircea Lucescu sunt incontestabile. Toate pariurile i-au ieșit, toate deciziile luate, indiferent de cât de bizare au părut inițial, i-au dat dreptate unui om al cărui fler nu cred că poate să îl pună cineva la îndoială.

Însă prestația contra Austriei trebuie tratată cu prudență, pentru că reprezintă excepția.

Lucescu a preluat o echipă funcțională

Până aseară, cel mai bun meci al naționalei, în acest al doilea mandat al lui Mircea Lucescu, fusese chiar primul, cel din Kosovo, din Liga Națiunilor, ceea ce îți arată că domnia sa a preluat o mașină funcțională.

Nu era nici foarte rapidă, nici nu avea vreun design spectaculos, dar te ducea din punctul A în punctul B cu o precizie pe care nu o mai văzusem la o echipă a României de tare mulți ani.

Lui Mircea Lucescu nu i-a ajuns. A zis că mașina nu are cai-putere suficienți, că ar avea nevoie de cauciucuri noi, poate și ceva spoilere, că altă dată mașinile românești știau să și depășească, să și accelereze, că nu ar mai trebui să ne mulțumim cu ceea ce ne lăsase Edi Iordănescu.

Și, treptat, în loc să facă mașina mai performantă, a fost la un pas să-i caleze motorul și să o lase pe avarii la marginea drumului. Automobilul nostru ajunsese de nerecunoscut înaintea jocului de ieri, contra Austriei.

Poate o singură seară bună să șteargă șapte luni de prestații mediocre?

Ce reprezintă victoria de aseară? Pentru noi toți cei care am răgușit la golul lui Ghiță, speranță, dar analizând la rece, înseamnă șansa de a termina doar pe locul doi în cea mai ușoară grupă a actualelor preliminarii!

România încă este în spatele Bosniei și Herțegovinei, deși atunci când am văzut rezultatele tragerii la sorți a preliminariilor pentru Mondiale, nu ne gândeam decât la bătălia pe care o vom da cu Austria pentru prima poziție.

Evident că acest 1-0 ne oferă iluzia că de aici înainte naționala noastră va evolua doar așa, dar există oare argumente solide în această direcție?

Da, Mircea Lucescu a luat deciziile corecte de această dată, printre care, numirea lui Ianis Hagi căpitan mi se pare cea mai înțeleaptă, dar poate o singură seară bună să șteargă aproape șapte luni de prestații mediocre și de hotărâri neinspirate?

Mircea Lucescu să încerce să fie mai puțin încrâncenat

Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri, ci trebuie să găsească soluții pentru ca România să învingă peste o lună, la Zenica, un adversar care în precedentele preliminarii, pentru Euro, a terminat în spatele Luxemburgului sau al Islandei.