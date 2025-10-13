Silviu Tudor Samuilă Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri +22 foto
Silviu Tudor Samuilă FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Silviu Tudor Samuilă Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 10:51
  • Nu, Mircea Lucescu nu a închis gura nimănui! Am citit editorialul colegului și prietenului Dan Udrea și simt nevoia unui drept la replică, în numele celor care, deși s-au bucurat enorm aseară, nu consideră că victoria României trebuie să pună lacăte pe guri.

Da, România a câștigat ieri, făcând cel mai bun meci din actuala campanie, iar meritele lui Mircea Lucescu sunt incontestabile. Toate pariurile i-au ieșit, toate deciziile luate, indiferent de cât de bizare au părut inițial, i-au dat dreptate unui om al cărui fler nu cred că poate să îl pună cineva la îndoială.

Însă prestația contra Austriei trebuie tratată cu prudență, pentru că reprezintă excepția.

Lucescu a preluat o echipă funcțională

Până aseară, cel mai bun meci al naționalei, în acest al doilea mandat al lui Mircea Lucescu, fusese chiar primul, cel din Kosovo, din Liga Națiunilor, ceea ce îți arată că domnia sa a preluat o mașină funcțională.

Nu era nici foarte rapidă, nici nu avea vreun design spectaculos, dar te ducea din punctul A în punctul B cu o precizie pe care nu o mai văzusem la o echipă a României de tare mulți ani.

Lui Mircea Lucescu nu i-a ajuns. A zis că mașina nu are cai-putere suficienți, că ar avea nevoie de cauciucuri noi, poate și ceva spoilere, că altă dată mașinile românești știau să și depășească, să și accelereze, că nu ar mai trebui să ne mulțumim cu ceea ce ne lăsase Edi Iordănescu.

Și, treptat, în loc să facă mașina mai performantă, a fost la un pas să-i caleze motorul și să o lase pe avarii la marginea drumului. Automobilul nostru ajunsese de nerecunoscut înaintea jocului de ieri, contra Austriei.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Poate o singură seară bună să șteargă șapte luni de prestații mediocre?

Ce reprezintă victoria de aseară? Pentru noi toți cei care am răgușit la golul lui Ghiță, speranță, dar analizând la rece, înseamnă șansa de a termina doar pe locul doi în cea mai ușoară grupă a actualelor preliminarii!

România încă este în spatele Bosniei și Herțegovinei, deși atunci când am văzut rezultatele tragerii la sorți a preliminariilor pentru Mondiale, nu ne gândeam decât la bătălia pe care o vom da cu Austria pentru prima poziție.

Evident că acest 1-0 ne oferă iluzia că de aici înainte naționala noastră va evolua doar așa, dar există oare argumente solide în această direcție?

Da, Mircea Lucescu a luat deciziile corecte de această dată, printre care, numirea lui Ianis Hagi căpitan mi se pare cea mai înțeleaptă, dar poate o singură seară bună să șteargă aproape șapte luni de prestații mediocre și de hotărâri neinspirate?

Mircea Lucescu să încerce să fie mai puțin încrâncenat

Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri, ci trebuie să găsească soluții pentru ca România să învingă peste o lună, la Zenica, un adversar care în precedentele preliminarii, pentru Euro, a terminat în spatele Luxemburgului sau al Islandei.

Și poate să încerce să fie mai puțin încrâncenat, acum că în sfârșit a reușit o victorie importantă. Iar până atunci, să se decidă ce vrea să facă, dacă va continua sau nu inclusiv la baraj, pentru că această joacă de-a plecatul sau rămasul nu-i face bine nici domniei sale, nici fotbaliștilor și nici federației.

austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Citește mai mult
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Citește mai mult
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Citește mai mult
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share