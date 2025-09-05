Lucescu a decis: el va fi portar! Selecționerul a luat o decizie surprinzătoare în privința celui care va fi între buturi cu Canada

ROMÂNIA - CANADA. Selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia în privința primului titular: goalkeeper l-a ales pe Horațiu Moldovan.

Argumentele pe care le-a avut Lucescu, mai jos.

România - Canada se joacă vineri seară, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Postul unde există poate cea mai mare concurență la echipa națională e cel de portar. Mircea Lucescu a convocat 3 nume, toate având parcă șanse egale de a fi titularizat cu Canada.

O dovadă e inclusiv sondajul de pe GOLAZO.ro, din ultimele zile. La întrebarea cine trebuie să fie titular, voturile s-au împărțit în felul următor:

Răzvan Sava 36%

Ștefan Târnovanu 34%

Horațiu Moldovan 30%

Procentul mic primit de Moldovan, în ciuda faptului că el a fost titularul din ultimele meciuri, e și din cauza situației pe care o are la nou lui echipa, Oviedo.

N-a fost folosit deloc în jocurile oficiale, a bifat doar amicale în această vară. Ultimul meci disputat de Horațiu e de acum 3 luni, de la partida naționalei cu Cipru, de pe 10 iunie, pe Arena Națională.

România - Canada. Lucescu a decis: Horațiu Moldovan va apăra

Cu toate acestea, din informațiile GOLAZO.ro, Mircea Lucescu a decis să joace tot cu el titular și în amicalul cu Canada.

Argumentul principal pe care Lucescu l-a avut pentru a-l prefera pe Moldovan (27 de ani) a fost cel al continuității între buturile naționalei.

Cum pe el îl vede numărul 1 în acest moment și cum n-are meciuri în picioare la Oviedo, amicalul cu Canada e prilejul perfect pentru a-l pregăti pentru meciul cu Cipru, de marți, din deplasare, care va fi transmis de Prima TV.

În actuala campanie a preliminariilor CM, în meciul de debut, 0-1 cu Bosnia, titular a fost Florin Niță, care l-a nemulțumit pe Lucescu. Motiv pentru care l-a scos din poartă chiar de la următorul joc. Iar în duelurile cu San Marino, Austria și Cipru, echipa de start l-a avut pe Horațiu Moldovan.

2,2 milioane de euro e cota de piață pe care Horațiu Moldovan o are

Unde sunt legitimați acum cei 3 portari din lotul României

Horațiu Moldovan: Oviedo (Spania), rezervă

Răzvan Sava: Udinese (Italia), titular

Ștefan Târnovanu: FCSB (România), titular

În sezonul trecut, Horațiu Moldovan a fost în Italia, în Serie B, unde a fost portar de bază la Sassuolo, cu care a și promovat. A bifat nu mai puțin de 27 de meciuri.

Ultimul meci disputat de el la o echipă de club, joc oficial, datează de acum 5 luni: pe 12 aprilie, în disputa Modena-Sassuolo 1-3, când a fost unul dintre cei mai buni jucători ai oaspeților.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport