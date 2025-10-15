Au scris istorie Lotul României a obținut cea mai bună clasare din istorie la Campionatul European de Șah

România a obținut cea mai bună clasare din istorie la proba Open a Campionatului European de Șah.

Nu este prima performanță importantă obținută în acest an. Rezultate importante au fost înregistrate și la juniori.

Campionatul European de Șah 2025 a avut loc la Batumi, în Georgia.

Performanță istorică pentru România la Campionatul European de Șah

În proba Open a Campioanutului European de Șah, România a înregistrat cea mai bună clasare din istorie: locul 5, la egalitate cu naționala Germaniei.

Medalia de aur a revenit naționalei Ucrainei, în timp ce podiumul a fost completat de Azerbaidjan și Serbia.

În proba feminină, România a fost aproape de cea mai bună performanța anterioară. Reprezentantele noastre s-au clasat pe locul 8 din 36.

În 2017, la participarea precedentă a României la Campionatul European de Șah, lotul Open a obținut locul 7, în timp ce selecționata feminină s-a clasat pe locul 5.

România, campioană europeană de tineret la șah

Pe lângă performanța obținută de lotul de seniori al României, șahul autohton a înregistrat performanțe notabile la nivel de juniori.

În vara acestui an, România a fost campioană europeană de șah la categoria de vârstă sub 12 ani, reușind 5 victorii și o remiză.

Petre Naad, selecționerul „micilor tricolori” a reușit performanța din Slovenia alături de Lucas Rusu, Răzvan-George Pârvu, Iustin Larion şi Iustin-Nicolas Cazacu.

